Bilancia: come avere un rapporto sereno col proprio peso

La bilancia rappresenta solo un numero, in realtà non ci fornisce informazioni reali sul nostro stato di forma ideale.

Solo conoscendo la composizione corporea, ossia la quantità di massa grassa e la quantità di massa magra, potrete fare una valutazione concreta e affidabile del vostro stato di forma.

Tutto ciò è possibile attraverso due strumenti facilmente reperibili nelle palestre: la plicometria (misurazione diretta del grasso sottocutaneo con un plicometro) e l’impedenziometria (misurazione della resistenza, opposta dall’organismo, al passaggio di una corrente elettrica).

Idealmente, la quantità di grasso corporeo in un uomo allenato dovrebbe essere intorno al 7-8%, mentre la donna ha solitamente una percentuale più alta per via delle sue funzioni riproduttive (seno e fianchi) che si aggira sul 14-15%.

La massa muscolare pesa più della massa magra e quindi con molta probabilità, se vi state allenando bene, nei primi periodi potreste pesare di più. Non allarmatevi, fidatevi solo della vostra immagine più tonica e di come vi sentite.

Una curiosità. Il corpo, quando è affamato e ha carenze di energie, tende ad accumulare grassi come riserva per i momenti di carestia. Quindi non affamatevi o rischiereste di rallentare il metabolismo.

Inoltre, ricordatevi che il peso varia ogni giorno in base a quello che avete mangiato o a quello che avete bevuto, o ancora dipende da quante volte e se siete andate in bagno e dalle varie fasi ormonali.

Pensate, dopo una sauna o dopo un duro allenamento, la bilancia vi restituirà un peso minore, ma sarà solo una perdita di acqua che entro poche ore recupererete.

Quindi quanto davvero conta quel numero? Volete davvero farvi stressare tutti i giorni dal vostro peso?

Metodi alternativi per valutare se state dimagrendo? Provate a usare il metro una volta al mese per controllare i reali miglioramenti di ogni parte del vostro corpo, sempre senza farne una malattia ovviamente. Importanti da misurare: circonferenza vita e circonferenza cosce.

Portate pazienza: tutti i miglioramenti richiedono costanza e sacrifici!