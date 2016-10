Metabolismo veloce? Bastano pochi accorgimenti

Il metabolismo è l’insieme dei processi energetici e biochimici che consentono al nostro organismo di estrarre ed elaborare l’energia contenuta negli alimenti, per destinarla alle richieste strutturali ed energetiche del nostro corpo. In breve, tante più calorie vengono bruciate tante più ne devono essere introdotte.

I tre fattori da considerare per stabilire il fabbisogno energetico quotidiano sono il metabolismo basale, ossia quanto il nostro corpo consuma per esplicare le sue funzioni vitali a riposo, la dieta e l’attività fisica.

Può sembrare un controsenso, ma per dimagrire è fondamentale mangiare e farlo spesso, evitando assolutamente i digiuni o dimenticandosi di fare degli spuntini. Abituando il nostro corpo a lavorare in continuazione per svolgere la funzione digestiva, quest’ultima si svolgerà in tempi sempre più brevi. Considerate che anche la funzione digestiva è una fase in cui il nostro corpo consuma calorie.

Fondamentale è poi trasformare la propria massa grassa in massa magra; questo processo avviene attraverso l’allenamento costante. I muscoli infatti richiedono un consumo calorico di molto superiore rispetto al tessuto adiposo. Inoltre per diverse ore (circa 12) successivamente ad un’intensa attività sportiva, il metabolismo è ancora più veloce. Eseguendo un’attività mista, aerobica, pesi e resistenza, otterremo poi risultati ancora migliori per trasformare la nostra massa muscolare.

Ricordatevi: tanti spuntini. Qualche consiglio? 5-6 mandorle o noci, una banana, una mela, frutti di bosco, uno yogurt magro. Fate sempre tre pasti completi, muovetevi il più possibile,nanche al di fuori della palestra (ad esempio usando le scale al posto dell’ascensore e camminando il più possibile al posto che usare i mezzi o la macchina).

P.S. Mentre siete fermi, per esempio mentre siete seduti in ufficio o a scuola, contraete i muscoli per qualche secondo, è un’operazione che non richiede fatica, ma fa molto bene al metabolismo!