Negli ultimi tempi ha iniziato a farsi strada uno stile di alimentazione che definire ‘dieta’ è quasi riduttivo. Questo perché, più che di una dieta, si tratta quasi di una filosofia di vita, un regime alimentare che fonda le proprie basi sull’attenzione all’ambiente e sulla nutrizione ecosostenibile.

Stiamo parlando della dieta climatarian: largo quindi ai cibi che impattano il meno possibile sull’ambiente nei processi di produzione e trasporto, sì agli alimenti km 0 e no a quelli che provengono da luoghi troppo distanti.

Questa dieta carbonio-cosciente predilige frutta e verdura – rigorosamente di stagione – con la consapevolezza che la produzione di carne è uno dei maggiori responsabili del rilascio di gas serra. Tuttavia, al contrario della dieta vegana o della vegetariana non proibisce questo alimento, ne incoraggia semplicemente un minor consumo.

Anche nella scelta della carne, però, bisogna fare attenzione: prediligete le carni di pollo, maiale o ancor meglio coniglio rispetto a quelle di manzo e agnello poiché sono meno inquinanti e cercate, se possibile, di evitare quelle provenienti da allevamenti intensivi. Pensate che scegliere coscientemente la carne riduce potenzialmente di una tonnellata le emissioni di gas serra in un anno, ovvero l’equivalente di guidare per una distanza di più o meno 5.600 km.

Un altro dogma di questo stile di vita è ridurre gli sprechi il più possibile, mangiando anche quello che spesso e volentieri viene considerato lo scarto di un prodotto, come le croste del formaggio, i torsoli di mela e i bordi della pizza.

Una dieta amica della salute

Oltre al fattore ambientale non è da trascurare il fattore salute. Consumare meno carne (rossa, specialmente) e privilegiare prodotti di stagione ha un indubbio beneficio sul nostro organismo. In particolare, frutta e verdura di zona, essendo fresche, conservano maggiori proprietà nutritive e, grazie alle preziose vitamine C, A ed E, diventano autentici prodotti energizzanti che rendono la nostra pelle più luminosa.