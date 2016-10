Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’utilizzo delle centrifughe per ritrovare la forma fisica.

È davvero possibile dimagrire con le centrifughe? Quali sono i pro e i contro di questa tecnica?

L’utilizzo delle centrifughe per dimagrire è largamente diffuso in italia e nel mondo, si tratta del metodo più naturale per perdere peso e rimanere in forma. Rientra nella categoria delle diete detox (anche dette purificanti) e, come ogni metodo per dimagrire, presenta pro e contro, vediamoli insieme!

Centrifughe per ritrovare la forma



Quali sono i pro? Si tratta di un metodo per dimagrire e purificare il corpo. Assumendo centrifughe, unitamente a un’alimentazione ricca di verdure e vitamine, per almeno 2 giorni consecutivi, il corpo subirà una pulizia completa e i risultati saranno visibili fin dai primi giorni.

Quali sono i contro? Sconsigliato invece il solo utilizzo di centrifughe per dimagrire, anche solo per pochi giorni, perché ciò può causare gravi danni a livello di salute. Ci sentiremmo deboli, senza energie e il rischio di svenimento sarebbe elevato. Per questo il consiglio è quello di portare sempre con se una bottiglietta di acqua mixata a Tricarb di Myprotein, per una sferzata di energia in formato liquido.

Veniamo al dunque: centrifughe per dimagrire sì o no? La risposta è sì ma con moderazione e per un periodo di tempo limitato. Prova una dieta detox (ti consiglio i frullati detox firmati Dietox già pronti) per un massimo di 3 giorni consecutivi ogni mese, è l’ideale. Abbina poi una sana alimentazione e…

Come in ogni dieta che si rispetti il trucco esiste: per rendere più ricchi in fibre e vitamine i tuoi snack e i tuoi pasti aggiungi un cucchiaino di Berry Boost, un mix di vitamine e nutrienti. Ti alleni e pratichi attività sportive? Benissimo allora prima di ogni allenamento assumi Fit Chocolate per fare il pieno di proteine! Tutti questi prodotti, e molti altri, sono firmati Natural Mojo (e utilizzando il codice alicecerea otterrai uno sconto super!).

Spero di esserti stata utile, non dimenticare di abbinare ad una sana alimentazione una vita in movimento (qui trovi tanti consigli fitness).

Per ogni dubbio ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea con tantissimi consigli utili,

Alla prossima!