Centrifugati: ecco perché dovreste amarli

Centrifugati ? Yes, please. La soluzione perfetta per rimediare a cene non troppo leggere, senza rinunciare alla linea e al gusto.

Durante la mia breve vacanza romana ho avuto l’occasione di partecipare ad una cena tipica romanesca con una cuoca d’eccezione, Anna Dente, tenutasi presso il Bar del Fico. Come dedurrete non si è trattato esattamente di una cenetta leggera… perciò per il pranzo successivo ho optato per un centrifugato. Personalmente amo i centrifugati perché oltre ad essere utili per depurare il corpo da tossine sono ricchi di sali minerali e vitamine ragione per cui ho pensato di richiedere tre versioni facili da preparare a casa.

1) Drenante : mela, carota e zenzero. Le proprietà benefiche di mela e carote si sposano alla perfezione con la nostra amata “radice magica”. Lo zenzero ha proprietà antiosidanti, digestive e buciagrassi.. ma sono certa che molte di voi già lo sappiano.

2) Detox: sedano, finocchio, lime, mela. Il finocchio, noto per le sue qualità depurative viene unito al sedano, che ha azione disintossicante, e al lime che ha proprietà digestive il risultato ? Un vero toccasana per il corpo.

3) Energizzante: More, fragole, uva bianca e carote. L’azione antireumatica delle more sommata a quella antinfiammatoria e drenante delle fragole e dell’ uva, senza dimenticare il contributo offerto dalle carote, che hanno azione diuretica, rendono questo centrifugato un alleato perfetto per il nostro organismo.

Solitamente i centrifugati vengono serviti a temperatura ambiente… ma personalmente preferisco siano “freschi” ecco perché aggiungo o come in questo caso chiedo che vengano serviti con qualche cubetto di ghiaccio.

Ci tengo a ringraziare lo staff del Bar del Fico per la gentilezza e per il tempo che mi hanno riservato!