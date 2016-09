Prime colazioni d’Autunno: cosa mangiare se…

/ -





































Quando le temperature iniziano a scendere, e al mattino fatichiamo a separarci da quel piacevole tepore sotto le coperte, la cosa che spesso ci motiva è la promessa di un buon caffè e una gustosa colazione! Non per nulla, il 77% circa delle donne italiane saluta il nuovo giorno con un caffè macchiato o un cappuccino (Dati Osservatorio De Longhi)!

Ma l’Autunno è una stagione in cui il clima diventa complice del gusto e ci fa apprezzare (e desiderare) più facilmente, alimenti ad alto tasso di benessere e bontà.

Per orientarsi nella scelta del miglior menu mattutino, ecco tre colazioni tipo a cui far riferimento a seconda delle proprie esigenze.

Per una prima colazione ENERGIZZANTE

È la colazione ideale degli sportivi, degli studenti o di chi, nella propria routine giornaliera, include spesso attività fisica e intenso impegno mentale. Gli alimenti da prediligere? Oltre a un classico caffé mattutino (o té), cereali integrali, frutta fresca e secca, yogurt, latte di soia. I cereali integrali a colazione sono fondamentali perché forniscono una riserva di energia che dura a lungo: il rilascio di glucosio è infatti più lento, pertanto il senso di sazietà si prolunga. Avena, crusca e cereali integrali in generale contengono inoltre vitamina B, alleata della concentrazione e del buonumore.

Un modo “furbo” per fare un pieno di energia veloce sin dal mattino? Un frullato vitaminico? La combinazione banana e kiwi, per esempio, può trasformarsi in una bevanda deliziosa ad alto tasso di “carica” con l’aggiunta di un po’ di latte arricchito di fermenti. Grazie al contenuto di Vitamina C, vitamina B6, calcio, iodio e potassio, migliora la circolazione e rafforzerà anche il sistema immunitario. Il potassio contenuto nella banana, inoltre, agirà da rilassante naturale della muscolatura.

Per una prima colazione SALVA BELLEZZA

Se l’obiettivo è arrivare all’Inverno con una pelle luminosa e capelli folti e splendenti, a colazione non potrai fare a meno di cibi vitaminici e dalle proprietà anti age. Via libera al tè, quindi, idratante e particolarmente ricco di antiossidanti; aggiungi una macedonia di frutta o un centrifugato di carote, per assumere betacarotene e vitamina C.

Un’idea smoothie dall’azione anti età e diuretica? A base di mirtilli e pompelmo. Grazie alla loro alta concentrazione di antociani, i mirtilli contribuiscono a mantenere in salute la struttura del collagene neutralizzando gli enzimi che distruggono il tessuto connettivo e ripulendolo dai radicali liberi. Il pompelmo rosa, per converso, è ricco di vitamina C (migliora la circolazione, combattendo ritenzione e cellulite) e licopene, entrambi antiossidanti. L’azione combinata delle due sostanze consente una miglior ossigenazione dell’intero organismo, aumentando la resistenza fisica e prevenendo l’invecchiamento.

Porridge o yogurt con germe di grano sono ideali invece per il necessario apporto di vitamine A ed E, altrettanto efficaci contro l’invecchiamento cutaneo. Lo yogurt greco, in particolare, si rivela anche un ottimo alleato beauty di stagione per contrastare la caduta dei capelli. Ricco di proteine (due volte in più rispetto allo yogurt tradizionale) agevola il flusso di sangue al cuoio capelluto grazie alla presenza di vitamina B5, nota anche come acido pantotenico. La caratteristica di questo acido è proprio quella di fortificare il fusto del capello favorendone la ricrescita.

Si può potenziare ulteriormente quest’azione rinforzante sui capelli prevedendo a colazione anche qualche integratore specifico. Phytophanere di Phyto, per esempio, alimenta la forza e la crescita di capelli e unghie grazie alle presenza di Vitamine (B, C, E), di acidi grassi essenziali (olio di borragine), di estratti di piante, di aminoacidi solforati e zinco.

Per una prima colazione DETOX

La colazione depurativa è un passe-partout: perfetta quando ci si sente particolarmente gonfi, appesantiti oppure se si è “saturi” dopo una serata di eccessi alimentari. Iniziare la giornata con una buona azione detox servirà pertanto ad alleggerire il lavoro del fegato.

Il primo step? Bere un infuso di tarassaco, dalle notevoli proprietà detossinanti, oppure di finocchio, dalle proprietà digestive e drenanti. A seguire un caffè d’orzo, dolcificato con miele grezzo oppure una tazza di tè verde: antiossidante e depurante ha anche un effetto rinvigorente. Yogurt e cereali intergrali sono il mix ideale per via dell’azione remineralizzante e la ricchezza di fibre dei cereali. Meglio puntare su yogurt ricchi di probiotici, perché a differenza di altri fermenti, svolgono una benefica azione anche sull’intestino.