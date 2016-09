Cosa mangiare nei giorni del ciclo

/ -































Ferro, magnesio, potassio e calcio sono tra gli alleati numero uno della salute, soprattutto durante i giorni del ciclo mestruale, quando una possibile carenza può mettere a rischio lo stato di benessere generale. Attraverso la scelta dei cibi giusti, però, ci si può assicurare la loro costante presenza nell’organismo, al fine di contrastare anche alcuni dei più comuni disturbi. A suggerirli è Laura Dugo, professore associato di Biochimica della Nutrizione all’Università Campus Bio-Medico di Roma.

FERRO

«La prima conseguenza, legata ai giorni del ciclo, è una possibile carenza di ferro. Può essere contrastata con alimenti che ne contengono in abbondanza, per esempio carne bianche come quella di tacchino e di maiale, dai tagli magri ma ricche di ferro. Sul fronte dei vegetali, invece, prediligete in particolare i broccoli: recenti ricerche hanno infatti messo in luce vari effetti benefici legati a questo alimento, tra cui un’azione rilassante, particolarmente adatta in quei giorni, per calmare anche i dolori».

Il consiglio è di consumare tali cibi in abbinamento ad altri ricchi di Vitamina C, per favorisrne l’assorbimento da parte dell’organismo. Via libera, quindi, anche ad arance, limoni e cavoli di varie tipologie.

POTASSIO E MAGNESIO

«Lo squilibrio ormonale che si crea prima e dopo l’arrivo del ciclo può generare fastidi di vario genere, tra cui crampi, ritenzione idrica, senso di gonfiore. Minerali come potassio e magnesio agiscono da rilassanti naturali della muscolatura e dei legamenti dell’utero, alleviando i disturbi».

Fonti particolarmente ricche di tali minerali sono la frutta secca, mandorle in primis, ma anche il basilico e il cioccolato fondente.

CALCIO

«È un minerale fondamentale, soprattutto, nei giorni del ciclo, perché aiuta a regolarizzare le contrazioni muscolari. Fonti classiche sono i latticini, ma potete optare anche per cibi vegetali che ne sono ricchi, come i semi di sesamo e le albicocche». Anche legumi come lenticchie e fagioli rappresentano, in generale, un’ottima fonte di ferro e minerali.

IL CONSIGLIO IN PIU’

«Per non alterare ulteriormente l’equilibrio ormonale, è meglio evitare alimenti troppo ricchi di zuccheri puntando invece su carboidrati come pasta integrale e cereali integrali, al fine di stabilizzare eventuali attacchi di fame», conclude Sì, invece, ai cibi diuretici come i finocchi che aiutano a sgonfiare ed eliminare i liquidi da ritenzione.