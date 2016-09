Le mani sono il secondo volto di una donna. Guai a trascurarle, perché, a differenza dei piedi che sono esposti solo d’estate, le mani sono sempre sotto gli occhi di tutti (oltre che dei nostri).

Lunghe o corte che siano, diciamo la verità: le unghie in salute si riconoscono subito. Come fare per mantenerle forti e resistenti?

Una buona crema idratante o i vecchi ‘rimedi della nonna’ come l’olio di oliva e l’olio di ricino sono sempre consigliati e possono essere applicati e massaggiati su unghie e cuticole dopo il lavaggio.

Regola d’oro: dieta equilibrata

Vi sono, però, alcune problematiche che vanno risolte ‘dall’interno’, ovvero con l’assunzione di cibi, nutrienti e vitamine. Unghie secche che si sfaldano, oppure che si dividono in due o più strati, sottili, soggette a spezzarsi o con una crescita troppo rallentata spesso dipendono da un’alimentazione carente.

Ad esempio, un apporto insufficiente di proteine può causare secchezza o la comparsa delle antiestetiche fasce bianche, la carenza di ferro può ostacolare una crescita regolare e le macchie bianche possono essere causate da una carenza di zinco e vitamina B6.

Sostanze e cibi per correre ai ripari

Calcio: aiuta la crescita delle unghie e le rende più robuste. Alimenti consigliati: cavoli, fichi, salmone, latte, yogurt, broccoli, sardine, verdure a foglia medio-larga, mandorle.

Vitamina A: previene la secchezza delle unghie. Alimenti consigliati: fegato, albicocche disidratate, tarassaco, pomodori, uova, succo di carota, olio di fegato di merluzzo.

Ferro: migliora il metabolismo cellulare. Alimenti consigliati: carne, verdure, crostacei, legumi, frutta secca.

Zinco: rinforza la struttura delle unghie favorendo una crescita regolare. Alimenti consigliati: carne, cereali integrali, riso, uova, legumi.

Vitamina B: Previene la fragilità delle unghie e le infestazioni micotiche. Alimenti consigliati: lievito di birra, fegato e carne di maiale, riso, grano integrale, frutta a guscio, tuorlo d’uovo, ortaggi verdi, banane.

Biotina o vitamina H: migliora consistenza e spessore delle unghie. Alimenti consigliati: carne, pesce di mare, lievito di birra, tuorlo d’uovo, carote, mele, spinaci, noci, piselli.

Acidi grassi Omega 3: mantengono l’idratazione delle unghie e ne garantiscono la forza. Alimenti consigliati: salmone, sgombro, uova, semi di lino, vegetali a foglia verde.

Proteine: un corretto apporto tiene in salute non solo le unghie, ma anche i capelli, prevenendone la caduta. Alimenti consigliati: uova, soia, formaggio tipo grana, petto di pollo, lenticchie, salmone, sardine, pinoli.

A giudicare da questo breve elenco, il consiglio è sempre uno: una dieta equilibrata è il primo passo per rimanere in salute.