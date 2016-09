L’estate sta finendo, ma se da un lato le giornate in cui poltrivamo al sole si dissolvono in un nostalgico ricordo, dall’altro se ne va anche l’ansia della ‘forma a tutti i costi’ legata alla prova costume. Attenzione, però, a non lasciarvi andare: per mantenersi belle e sane anche in autunno ci vuole poco. Attività fisica in primis e una corretta alimentazione ‘di stagione’ vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi.

Per avere una pelle splendida e un corpo sano e snello, puntate sugli alimenti giusti che l’autunno ci porta in regalo.

Melagrana, mela e uva, gli antiossidanti naturali. I cibi antiossidanti ci aiutano a combattere i radicali liberi che si formano nel nostro corpo e che accelerano l’invecchiamento. Questi tre frutti fungono da riparatori cellulari, aiutano a mantenerci giovani e migliorano sensibilmente lo stato della nostra pelle. La melagrana, in particolare, oltre all’effetto antiossidante è fonte di energia e favorisce il rafforzamento del sistema immunitario. L’uva ha anche un effetto drenante e ci aiuta contro gonfiori, oltre a essere un ottimo integratore di sali minerali. La mela è diuretica e depurativa: l’ideale è consumarla con la buccia per poterne trarre maggiori benefici.

Zucche e carote, le fonti di beta carotene. Il beta carotene è una tra le più grandi fonti di vitamina A. Utilissima perché protegge la pelle e rafforza la vista e le ossa, ha oltretutto il piacevolissimo effetto di accendere il nostro colorito aiutandoci a mantenere a lungo l’abbronzatura. Tra i cibi autunnali della bellezza, le zucche, in particolare, hanno anche il vantaggio di avere pochissime calorie e sono quindi particolarmente adatte a mantenere il peso forma tanto sudato. Piccola curiosità: la polpa, se frullata, si trasforma in n’ottima maschera per donare lucentezza alla pelle del viso.Le carote sono invece un fantastico integratore di ferro e, come forse vi avranno sempre detto le nonne, sono un grande aiuto per regolare l’intestino.

Cavoli e cavolfiori, la salute sempre in tavola. Che piacciano o no, c’è da dirlo, cavoli e cavolfiori fanno molto bene alla salute. Questi ortaggi, che sono potenti antibatterici e grandissimi alleati del sistema immunitario, ci aiuteranno con il freddo incombente a proteggerci da raffreddori e influenze. Se consumati crudi, sono una fonte preziosa di vitamina C e rendono la pelle più giovane e tonica.