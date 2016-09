I cinque alimenti top per la salute dei capelli

/ -



















Il benessere dei capelli, si sa: passa anche attraverso ciò che mangiamo. Specialmente se si è reduci da una dieta un po’ rigida o da una lunga serie di trattamenti che hanno sfibrato il capello rendendolo più fragile. Quando si vive in città, poi, smog e stress rischiano di compromettere ulteriormente lo splendore della nostra chioma, opacizzandola. La scelta di cibi ricchi di sostanze nutritive specifiche per fortificare e nutrire la fibra capillare può fare la differenza nel processo fisiologico di difesa e riparazione dei capelli. Cinque, in particolare, non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta, per via dei benefici che sono in grado di apportare alla salute della chioma. Ecco le loro caratteristiche.

PEPERONCINO

Una spezia dalle molteplici proprietà benefiche, anche per i capelli! La capsaicina, sostanza chimica contenuta al suo interno, è un vaso-dilatatore e persino la sua applicazione in sede locale può aiutare l’afflusso di sangue alla cute, stimolare i bulbi piliferi a rimanere produttivi e contrastare problemi, quali la caduta dei capelli.

CIOCCOLATO FONDENTE

Contiene vari polifenoli, come la catechina e la epicatechina, potenti antiossidanti. È inoltre ricco di proteine ed elementi minerali importantissimi per il corpo umano e tali da intervenire direttamente sulla circolazione sanguigna del cuoio capelluto. Primo fra tutti lo zinco, che ha il compito di sostenere l’attività delle cellule germinative della matrice e, di conseguenza, determinare la crescita dei capelli o la loro caduta, quando ve ne è carenza.

UOVO

Copre il fabbisogno di proteine e ferro, ma l’uovo è soprattutto ricco di vitamine del gruppo B tra cui la biotina (conosciuta un tempo come Vitamina H) fondamentale per lo sviluppo del midollo osseo e la salute di pelle e capelli. Conosciuto per le sue proprietà emulsionanti e rivitalizzanti, il rosso d’uovo, in particolare, è molto ricco di elementi nutritivi naturali: protidi, lecitina e minerali, tra cui lo zolfo, che contrasta i capelli deboli e sfibrati, preservandone flessibilità ed elasticità.

YOGURT GRECO

È ricco di proteine (due volte in più rispetto allo yogurt tradizionale) e agevola il flusso di sangue al cuoio capelluto grazie alla presenza di vitamina B5, nota anche come acido pantotenico. La caratteristica di questo acido è proprio quella di fortificare il fusto del capello favorendone la ricrescita.

PATATA DOLCE

Particolarmente ricca di beta-carotene, antiossidante naturale che proteggere la chioma dall’opacità, donandole lucentezza. In più, stimola le ghiandole seborroiche nel cuoio capelluto al fine di mantenere ben oleata la cute e prevenire la secchezza dei capelli. La presenza di minerali come il magnesio, inoltre favorisce lo sviluppo di enzimi che intervengono sia nella produzione di melanina che nella ricrescita capillare.

L’obiettivo di agire in modo naturale, avviando un processo di “ricostruzione” strutturale sui capelli opachi, fragili, secchi, ruvidi al tatto, con le doppie punte, propensi a spezzarsi in tutte le lunghezze può essere mantenuto anche sul fronte dei trattamenti specifici.

È ciò che permette di fare Phytokératine Extrême, la linea specifica di Phyto a base di una cheratina vegetale esattamente conforme a quella naturale, in grado pertanto di “riparare” intervenendo direttamente sulla corteccia del capello.

Composta da 18 aminoacidi ricavati da grano, mais e soia, la cheratina vegetale è la replica esatta di quella naturale. Attraverso un apposito filler si deposita direttamente sulle zone del capello in cui quella naturale è logorata, colmando con grande precisione le carenze e ricostruendone l’architettura originale.

La linea, composta da Shampoo, Crema, Maschera e Siero, abbina alla ricostruzione cheratinica anche una riparazione lipidica, grazie ad altri due preziosi principi attivi: il burro di sapote, che assicura l’impermeabilità del capello grazie a una concentrazione due volte più elevata di Omega 6 del burro di Karité, e l’olio raro di Baobab, che con la sua ricchezza di acidi grassi permette di ripristinare il film idrolipidico e il cemento intercellulare della fibra capillare.

Risultato? I capelli risultano più morbidi, setosi, elastici. Ma, soprattutto, perfettamente sani.