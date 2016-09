7 alimenti stimola metabolismo

Quel jeans attillato che ci toglie il respiro e quel vestito che non ci calza a pennello come lo scorso anno. Nonostante stiamo attente all’alimentazione c’è qualcosa che non va. È bene agire ora per impedire che il metabolismo vada in letargo con alcuni alimenti attiva metabolismo.

1. Agrumi profumo di buono

La vitamina C è molto importante per riuscire a mantenere sotto controllo i picchi di fame, mantiene l’insulina ad un livello ottimale e aiuta l’organismo nelle sue funzioni. In particolare i limoni aiutano a purificare il tratto intestinale, ecco perché assumerne ogni giorno ci fa sentire molto bene.

2. Broccoli, fonte di vitamine

Il ricco contenuto di antiossidanti e folati rendono i broccoli uno degli alimenti stimola metabolismo di prim’ordine. Inoltre aiutano l’organismo a depurarsi e a eliminare le tossine, agevolano il corretto funzionamento della digestione grazie alle fibre che contengono. E poi sono indispensabili anche per l’apporto di vitamine A, C e K.

3. Mirtilli, energia al metabolismo

Piccoli, di un colore blu scuro e buonissimi di sapore. Sono i mirtilli che apportano un’azione boost al metabolismo: grazie agli antiossidanti contenuti in queste piccole sfere di benessere, si bruciano velocemente i grassi. Inoltre permettono di mantenere stabile il livello di insulina e quindi si riduce anche la “smania” di cibo.

4. Aperitivi al sedano

Gustoso e leggero, il sedano è uno degli alimenti stimola metabolismo da medaglia d’oro. Fa parte dei cibi definiti termogenici, quelli che richiedono al nostro organismo un buon dispendio di energia per assimilarli. No alla pigrizia del metabolismo!

5. Forza e bellezza con gli spinaci

Vitamina B e sali minerali ecco di cosa sono ricchi gli spinaci: sono quindi un prezioso aiuto per il funzionamento e la salute dei muscoli così come per bruciare in fretta i grassi. Quello che in effetti vogliamo!

6. Vitamina C a tinte gialle

Giallo fuori e buono dentro. Il peperone giallo è particolarmente ricco di Vitamina C che aiuta in modo decisivo il metabolismo nelle sue funzioni. Mettiamoli nelle insalate oppure gustiamoli gratinati, di certo sono immancabili nella dieta settimanale.

7. Spezie per pasti gustosi

L’utilizzo delle spezie in cucina è una pratica millenaria. Sono molte quelle tra le quali scegliere per i motivi più diversi ma per attivare il metabolismo il peperoncino e lo zenzero sono imprescindibili. Entrambi stimolano un’accelerazione del metabolismo. Inoltre aumentano il senso di sazietà, non male!