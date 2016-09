Dimagrisci senza stare a dieta, con l’aiuto delle tisane

/ -





















Il presupposto è decisamente attraente: «non stressare l’organismo con regimi drastici, che propongono un apporto calorico tra le 1000 e 1500 calorie e dimagrire in modo progressivo». Sembra fantascienza, ma il fitoterapeuta Marc Mességué, erborista per studi e per tradizone familiare, ci crede e professa i benefici della sua teoria.

Nell’ultimo libro Basta 1 Giorno (Sperling & Kupfer), sostiene che stando a dieta un solo giorno a settimana, per tutto l’anno, si perdono i chili di troppo, si stabilizza il peso e si garantisce benessere generale al corpo. I punti fondamentali della sua “dieta non dieta” sono elencati sotto.

1. Fare un giorno di magro una volta a settimana (sempre lo stesso), ovvero mangiare cibi freschi e non conditi per perdere peso e detossinare il corpo. Per un totale di 52 giorni di dieta all’anno, equivalenti a due mesi.

2. Associare gli alimenti in modo corretto, il prospetto sotto può essere di aiuto.

3. Darsi delle regole (alimentari) di vita: solo olio extravergine d’oliva; sale in piccole dosi, non più di 2 o 3 gr. (nell’acqua di cottura sì) al giorno e i cibi vanno insaporiti con spezie, rosmarino, timo etc.; zucchero solo di canna, in alternativa miele o stevia; frutta solo di stagione e prima o lontano dai pasti; pane, solo integrale e a colazione o in abbinamento a verdure; 2 uova, 1 volta a settimana; formaggi solo freschi non più di 2 volte a settimana; no a superalcolici, sì a un 1 bicchiere di vino a pasto.

4. Pesarsi solo una volta a settimana all’inizio del giorno di magro e la mattina seguente. In genere si perde un chilo, ma di liquidi. Queste 24H a regime aiutano ad abituare il corpo all’assunzione di meno cibo e anche se la settimana successiva l’avrete rimesso tutto, la sensazione di sentirsi meno gonfi e affamati rimane e, insistendo, imparerete a controllarvi. Nel lungo termine perderete peso.

5. Bere almeno 1 litro e 1/2 di acqua oligominerale al giorno.

6. Sfruttare i benefici di una cura fitoterapica, soprattutto nei cambi di stagione, quando con il clima mite il corpo reagisce meglio. Tra le piante e le erbe amiche da introdurre sotto forma di tisane o decotti, sempre meglio dietro indicazione specialistica, ci sono l’anice, carbone vegetale, finocchio e rabarbaro, che regolano la funzione digestiva e con proprietà anti-gonfiore. L’artiglio del diavolo e il carciofo, perché diuretici.

La regola d’oro: non pernsare mai che sostituendo cibo con tisane, si perda peso in modo equilibrato. Tutte le diete che sfruttano i benefici di bevande fitoterapiche, le utilizzano in abbinamento a un’alimentazione sana e bilanciata.

LEGGETE ANCHE >>> Ritrovare la forma? Provate con la dieta di 1 giorno, “one day light”, a base di tisane