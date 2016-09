I 10 cibi brucia-grassi

/

























Li chiamiamo “cibi brucia-grassi”, ma la denominazione tecnica sarebbe “cibi o alimenti termogenici”. Il termine non inganni, poiché si tratta semplicemente di quegli alimenti che per essere digeriti richiedono un certo sforzo da parte del nostro organismo, che impiega più calorie dunque innalza il metabolismo basale. Detto in parole povere, dato che mangiando non solo si inglobano calorie ma se ne spendono una parte per la digestione, ecco che assumere certi cibi piuttosto che altri favorisce questa funzione. E quali sono? Quelli a base di proteine, carboidrati e grassi.

Ovvio che non bisogna lasciarsi ingannare dalla frase: “più mangi certi cibi, più dimagrisci”, perché non smetteremo mai di dire che il dimagrimento è un qualcosa di molto più complesso che va al di là dell’assunzione o della privazione di alcuni alimenti piuttosto che altri, diremo solo che aiuta. Ad esempio, se l’organismo spende un tot del suo fabbisogno calorico per le funzioni di digestione e smaltimento, allora certi alimenti innalzano in certa misura questo tot, grazie alle proprietà che li costituiscono. Ad esempio la frutta e la verdura sono ricche di acqua, la carne necessita di un lungo processo digestivo e le proteine in generale, le spezie a partire da peperoncino aumentano la temperatura del corpo dunque disperde calore ed energia.