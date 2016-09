La dieta è tutta questione di (7) ormoni

/

















Se siete tra quelle che mangiano poco ma non dimagriscono o hanno sempre fame, le calorie e i cibi che assumete potrebbero non c’entrare. Secondo la dottoressa Sara Gottfried, autrice del libro “La dieta dei 7 ormoni” edito da Sperling & Kupfer, l’alimentazione è tutta questione di ormoni e in particolare di questi 7: estrogeni, unsulina, leptina, cortisolo, ormone tiroideo, ormone della crescita e testosterone. L’inceppamento degli ormoni può causare il blocco del metabolismo che inizia ad accumulare grasso invece di utilizzarlo sottoforma di energia. Insomma, non è colpa vostra se avete qualche chilo di troppo, ma è colpa del “Big Food” ovvero l’industria alimentare che ha alterato gli ormoni creando alimenti che danno dipendenza, causano craving da zuccheri, sbalzi di umore e generano nel corpo una situazione di infiammazione permanente.

Come uscire dall’anarchia ormonale? Il programma alimentare della durata di 21 giorni messo a punto dalla Gottfried prevede 3 giorni di reset in cui si eliminano i cibi connessi a ciascun ormone, in modo tale da far ripartire il metabolismo da zero.

Come funziona: ogni tre giorni si tolgono alcuni cibi dannosi e se ne introducono altri in grado di reimpostare gli ormoni inceppati. Così facendo ci vogliono 21 giorni per eliminare lo stato infiammatorio. Il reset è anticipato da una fase di preparazione che consiste in un test per valutare il rapporto più o meno morboso che si ha con il cibo, poiché la testa e il cuore hanno la loro importanza in questo regime dietetico.

I 7 reset ormonali:

1-No alla carne per azzerare gli estrogeni: mangiate almeno 450 grammi di verdura e aumentate l’apporto di fibre di 5 grammi al giorno.

2-Niente zuccheri per bandirne il desiderio e ricalibrare l’insulina: l’unico dolcificante ammesso è la stevia. Consumate ogni giorno circa mezzo chilo di verdura sia cotta sia cruda; mangiate proteine a ogni pasto, da 110 g a 170 g di pesce o pollo; 70 g circa di frutta scarsamente glicemica come avocado, frutti rossi, cocco e olive.

3-Zero frutta per regolare la leptina, l’ormone della fame: cominciate la giornata con le proteine, mangiate mezzo chilo di verdura a basso contenuto di fruttosio, evitate alcol e spuntini, assumete grassi buoni.

4-No alla caffeina per riprogrammare il rapporto con lo stress e il cortisolo: in questa fase aumentate il consumo di carboidrati netti, da 20 a 40 grammi al giorno.

5- Addio ai cereali per resettare leptina e l’insulina: togliete pasta, pane, pizza, farine, carboidrati senza glutine, orzo, avena, mais, farro, riso; consumate mezzo chilo di verdure ricche di fibre, sì a proteine sane, poca frutta secca e limitatevi a 50 grammi di carboidrati netti.

6-Stop ai latticini per ricalibrare l’ormone della crescita: lasciate più spazio ad alimenti alcalinizzanti ricchi di fibre, minerali e ferro.

7- Via le tossine per resettare il testosterone: osservate le regole dei rest precedenti sostituendo i due pasti con un frullato proteico.

La fase della reintroduzione: prevede di reintrodurre una volta al giorno i cibi collegati agli ormoni, la parola d’ordine deve essere equilibrio. In questa fase bisogna ascoltare il proprio corpo e capire quali sono i cibi che agiscono in modo più negativo sul nostro metabolismo.

Le regole da seguire per sempre ovvero il sostentamento:

- Mangiate proteine a sufficienza ( da 75 a 125 g al giorno) così eviterete di fare ricorso ai carboidrati raffinati e di mettere su peso.

- Evitate i carboidrati raffinati e scegliete alimenti a basso carico glicemico in modo tale da ridurre l’insulina, l’infiammazione e quindi anche il peso corporeo.

- Proteine e grassi sono essenziali per la salute, i carboidrati no.

- Occhio ai trigliceridi, perché è tutta adipe che il fegato si mette a fabbricare quando si esagera con i carboidrati e altre fonti di fruttosio a basso contenuto di fibre.

- Mantenete i carboidrati netti totali tra i 20 e i 49 grammi al giorno e in fase di sostentamento tra i 50 e i 99 grammi.

- Sì ai carboidrati lenti come patate dolci, banane verdi e verdure.

– I grassi sani devono essere il 30-60% delle calorie totali giornaliere

- Sbarazzatevi del comfort food, ovvero del cibo spazzatura emotiva e di tutti quei pensieri che vi fanno deviare dallo scegliere una alimentazione sana e corretta.

- Fare colazione è essenziale per non riprendere peso.

Nella gallery il menu tipo da seguire durante i reset ormonali.