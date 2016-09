Quattro bevande detox da provare

Uno dei trend più seguiti nell’ultimo anno è stato quello delle bevande detox. The, tisane, e beveroni che promettono di disintossicare il corpo in pochi giorni. Ma è tutto oro quello che luccica? Io non sono una che crede a tutto quello che vede, sopratutto alle promesse di miracoli ottenuti senza sforzo. Sono però favorevole alla ricerca di un giusto equilibrio tra attività fisica e alimentazione (bevande comprese). Ho avuto il piacere di provarne diverse e voglio condividere la mia sincera esperienza con voi. Premessa: non ho sempre un’alimentazione sana perchè sono una golosa senza rimedio (c’è scritto nella mia bio), non esiste giorno che io non mangi pizza o gelato o patatine e non conosco le rinunce. Sono consapevole di essere fortunata ad avere un metabolismo veloce e ringrazio di aver ereditato la magrezza di mia madre, ma mangiando questi cibi quotidianamente, ogni tanto mi provocano mal di pancia e mal di testa. Ho così provato questi prodotti per disintossicarmi un po’ dal junk food, e devo dire che mi hanno aiutata. Bere di più aiuta a depurarsi, a vedere la pelle più sana e l’intestino ogni volta ringrazia. Non si dimagrisce bevendo questi prodotti, e bisogna prenderli per quello che sono: dei semplici aiuti a piccoli disturbi. Premesse fatte vi faccio una carrellata di opzioni:

Fit Detox Tea da 28 giorni. Si compone di due prodotti: uno da bere la mattina ed uno prima di andare a dormire. Il morning detox a base di radici di altea, semi di finocchio, foglie di ortica e bacche di biancospino, ed il nighttime cleanse con foglie di olivo, menta piperita basilico ed altri gustosi ingredienti. Il beneficio che ho ottenuto è stato la sensazione di avere più energia nelle mie giornate di fine estate e l’ intestino sgonfio. Si preparano come un classico infuso in acqua bollente.

Natural Mojo Berry Boost. E’ composto da un mix di 7 superalimenti in polvere: le bacche di acai e goji (fonte di antiossidanti), e moringa e spirulina (ricche di minerali e vitamine) per sostenere e rafforzare il sistema immunitario, migliorare l’aspetto di unghie e capelli e dare un aiuto nel ricaricare le batterie. E’ molto piacevole da bere grazie al sapore di frutti di bosco, anche in acqua fredda o in aggiunta alle nostre bevande e yogurt preferiti.

Your Tea Tiny Tea Tetox (12 giorni). Il più semplice da utilizzare grazie alle classiche bustine da the (consigliano 3 the al giorno). Questo prodotto prende le sue basi dall’antica tradizione cinese di usare le erbe per curarsi. Io ho notato un netto miglioramento dei mal di testa dopo una settimana di utilizzo costante. Il sapore è particolare, ricorda le castagne e il profumo della terra bagnata.

My Fit Tea (28 giorni). Aiuta molto ad attenuare il gonfiore addominale. Ha il sapore speziato ed è molto apprezzata da chi come me ama lo zenzero. Ne basta una tazza al giorno per 28 giorni per liberarsi dai fastidi legati da una cattiva alimentazione.

Questi prodotti sono stati tutti testati da me, e spero davvero di aver fatto chiarezza, tra the, tisane e polveri. Scegliete in base alle vostre esigenze oltre che ovviamente al vostro personale gusto. In inverno preferisco the e tisane, nelle stagioni più calde invece le polveri da aggiungere ad una buona merenda a base di latte fresco o yogurt!