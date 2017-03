Quanto è importante alzarsi col piede giusto? Tutta la giornata sembra in discesa e ci sentiamo produttive come non mai. Purtroppo, vale anche il contrario. Pensate, quindi, a quanti danni possa scatenare il fatto di alzarsi e inanellare subito una serie di comportamenti dannosi; abitudini in grado addirittura di farci… Ingrassare!

Non ci credete? Ecco ciò che dovete evitare di fare al mattino per non prendere peso:

1. Dormire troppo. Dormire un po’ più del solito farebbe piacere a molte persone e male non fa. Se le ore di sonno, però, sono più di 10, la linea potrebbe essere in pericolo. Dormire troppo a lungo porta infatti a sballare l’orologio biologico: i pasti diventano troppo ravvicinati per una corretta digestione e la dieta rischia di essere squilibrata.

2. Mangiare velocemente. Spesso al mattino si va di corsa, e la colazione diventa poco più di un boccone ingurgitato in tempi lampo. Mangiare in fretta non permette una corretta masticazione e, di conseguenza, una tranquilla digestione. Il cibo faticherà a essere assorbito e il senso di sazietà verrà confuso, spingendoci a mangiare abbondantemente in concomitanza dei pasti seguenti.

3. Non mangiare affatto. Non fare colazione (anche se sembra un controsenso) è una delle cattive abitudini che fanno ingrassare. Dopo una notte a digiuno, il corpo ha bisogno di energie. Un mancato apporto calorico adeguato ci spinge ad aver molto più appetito in vista dei prossimi pasti. Inoltre, far passare troppo tempo tra un pasto e l’altro rallenta il metabolismo.

4. Non pesarsi. Il mattino è il momento giusto per pesarsi: il corpo è praticamente ‘vuoto’ e non si rischia di vedere il sovrappeso dovuto al cibo ingerito. Osservare regolarmente l’andamento del percorso intrapreso, ci permette di darci una regolata e, in caso si notino buoni risultati, di incrementare la determinazione (oltre a migliorare l’umore).

5. Sfruttare tutte le comodità. Il corpo e i suoi meccanismi vanno messi in moto il prima possibile. Uscire di casa e dare sfogo alla pigrizia prendendo l’ascensore, o la macchina anche per brevi tragitti, non è il modo migliore di iniziare la giornata. Se non bruciate nemmeno le poche calorie che ci vogliono per fare le cose più elementari probabilmente non siete ancora entrate nello spirito giusto.