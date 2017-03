I superfood di primavera

Parlare di superalimenti nell’epoca del naturalness, ovvero lo stile di vita green, consapevole e orientato a una alimentazione healthy, è diventato normale. I superfood sono cibi particolarmente ricchi di principi nutritivi, come vitamine, minerali, grassi buoni, antiossidanti. Fanno bene alla salute grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, detossinante e benefiche per rafforzare il sistema immunitario.

Andrebbero inseriti sempre nella dieta, ma in questo particolare periodo di cambio di stagione ci vengono in aiuto per sentirci meno fiacche.

LATTE DI CAMMELLO

Sì, avete capito bene, il latte di cammello. È l’ultimo superfood che sta spopolando a Los Angeles. Ricco di vitamina B, C3, proteine e povero di grassi. Ha dei livelli alti di magnesio, ferro e zinco. L’Organizzazione mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura lo considera un alimento completo, più di latte di mandorla, soia, cocco e latte vaccino, con il beneficio di non contenere lattosio e grassi.

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA

Le prugne della California hanno ottenuto un’autorizzazione dall’Unione Europea in relazione all’alta percentuale di nutrienti che contengono, come il rame, il potassio, il manganese, la vitamina K e la vitamina B6. Quest’ultima oltre a rafforzare il sistema immunitario, aiuta a ridurre il senso di stanchezza e fatica tipico dei cambi di stagione.

NOCI DEL BRASILE

Basta mangiare due noci brasiliane al giorno per fare il carico di selenio, di cui sono l’alimento più ricco esistente in natura. Questo oligoelemento ha proprietà antiossidanti, aiuta quindi a conbattere lo stress ossidativo delle cellule prodotto dai radicali liberi, è un buon antitumorale soprattutto per colon e prostata, fa bene alla salute del fegato e stimola l’attività tiroidea. La noce del Brasile come tutti i semi oleosi, ha molte calorie (600 per 100 grammi) ma è fonte di acidi grassi saturi e polinsaturi, privi di colesterolo. Ha un basso indice glicemico, per cui rallenta il processo digestivo e aiuta a mantenere costante i livelli di glucosio nel sangue.

AVOCADO

Ormai si tratta di una vera e propria ossessione per questo frutto. È vero è relativamente calorico, ma visti gli innumerevoli benefici per la salute si può chiudere un occhio! L’avocado contiene, infatti, grassi monoinsaturi, che sono i cosiddetti grassi “buoni”, l’acido oleico omega 9 in primis, importante perché stimola le difese immunitarie dell’organismo e abbassa i livelli di colesterolo LDL nel sangue, e le vitamine E e C che sono ottimi antiossidanti. L’olio dell’avocado è un toccasana per il colorito della pelle e l’idratazione dei capelli. Potete provare con delle maschere semplici da realizzare a casa

ASPARAGI

Asparagi a primavera. Sono la migliore fonte di folati, una vitamina B che toglie la fiacca perché è importante nella sintesi dei neurotrasmettitori dopamine e serotonina, cruciali per l’umore. Sono perfetti da abbinare a un altro superfood: le uova, ottima carica proteica per iniziare la giornata o per il pranzo.

BRODO DI OSSA

Un superfood da mangiare tutto l’anno. È ricco di proteine, collagene, minerali, vitamine e grassi buoni. Lo potete usare per cuocere le verdure o la quinoa. La dottoressa Kellyann ha scritto anche un libro “Bone Broth Diet” , ed. JJ Virgin, un regime alimentare che consente di perdere fino a sei chili in 21 giorni. Questa la ricetta del brodo: 15 min • Cottura: 1/2 ore • Ingredienti: le ossa della carcassa di 3 o 4 polli; 6 o 8 zampe di pollo o 1 di maiale; 1 pollo intero e (opzionale) le ali o le cosce di un pollo; q.b. di acqua per coprire le ossa e il pollo; ¼ o ½ tazza di aceto di mele, dipende dalla dimensione della pentola, aiuta le ossa a rilasciare i nutrienti, tra cui collagene; 2 o 4 carote tagliate a tocchetti; 3 o 4 gambi di sedano a tocchetti; 1 cipolla media; 1 pomodoro; 1 o 2 spicchi d’aglio; 2 cucchiaini di grani di pepe; 1 manciata di prezzemolo da ggiungere alla fine

FRAGOLE

Sono ricche di antiossidanti, ideali per difendere la pelle dai danni causati dall’inquinamento e dai raggi del sole. Hanno livelli alti di vitamina C, che secondo una ricerca pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, combatte la pelle secca e la comparsa di rughe. Provate a fare una maschera home made a base di fragole, oltre agli antiossidanti, contengono anche acidi alfa-idrossidi, che stimolano il rinnovamento cellulare tramite desquamazione come l’acido glicolico. Dei suoi benefici ne parla anche un articolo apparso su US National Librery of Medicine.

OLIO DI COCCO

L’olio di cocco è il vostro alleato di bellezza da includere nella beauty routine. Serve per rimuovere il make-up, idratare i capelli e dare sollievo a rossori e pelle bruciata. Ma è in cucina che potete beneficiare di una proprietà utile alla linea: l’olio di cocco riduce l’assorbimento dei grassi, attiva il metabolismo e aumenta il senso di sazietà. È, infatti, composto da acidi grassi a catena media, questo vuol dire che incluso in un pasto stimola l’effetto di termogenesi e quindi permette al corpo di bruciare più calorie. Mettetene un cucchiaino nel caffè.

ACQUA DI COCCO

È il segreto di bellezza di star e modelle. Ha poche calorie, è ricca di vitamine, sali minerali, potassio e ferro, rinfresca, idrata e sazia, oltre ad accelerare il metabolismo. Inoltre contiene acido laurico, utile per migliorare la circolazione e rafforzare il sistema immunitario.

PATATE DOLCI

Se c’è un cibo che dovete includere nella vostra dieta, quello è la patata dolce. Ricca di fibre aiuta a mantenere costante il livello di energia nel corpo ed è ricca di potassio. Vi sentirete sazie più a lungo e con più forza. Senza incidere sull’indice glicemico. La patata dolce stimola la produzione di un ormone, l’adiponectina, che favorisce il metabolismo dei grassi e dei carboidrati. Inoltre, la presenza di sali minerali e della vitamina B6 aiutano a migliorare il tono dell’umore a scapito dello stress.

MORINGA

La moringa viene estratta dalle foglie e dai semi della pianta originaria dell’India. Questo super alimento si può trovare sottoforma di integratore o in polvere da aggiungere a frullati healthy. Contiene 9 amminoacidi essenziali, vitamine e antiossidanti. In particolare ha il doppio delle proteine dello yogurt, più vitamina C rispetto alle arance, più potassio delle banane, più calcio rispetto al latte e più vitamina A delle carote oltre alla vitamina E. La moringa ha un potere purificante, antinfiammatorio, viene infatti utilizzata anche nella medicina ayurvedica, e rafforza il sistema immunitario.