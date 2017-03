9 segnali che dimostrano la tua ossessione per lo yoga

Da quando hai scoperto il meraviglioso mondo dello yoga la tua vita ha cambiato direzione. E non solo perché almeno una volta al giorno ti ritrovi a testa in giù (le posizioni capovolte sono le migliori per rigenerarsi, per far arrivare sangue ossigenato alla testa e ricaricarsi di energia) ma soprattutto perché hai ritrovato una vitalità che non pensavi di avere.

I segnali che dimostrano che ormai sei affetta dalla “yoga sindrome”, il bene del Secolo, rivelano anche che sei sulla buona strada per diventare una yogina, piuttosto che una che “fa esercizi su un tappetino”.

1. LA TUA ALIMENTAZIONE SI È TRASFORMATA. Non sei solo vegana o nella versione più soft vegetariana, ma la scelta di quello che mangi è legata ad alcuni principi in cui credi: la non violenza, verso animali e anche nelle colture che devono rispettare la natura e la stagionalità; la varietà, provi tutti i tipi di cereali e sperimenti nuove ricette a base di quinoa, amaranto, grano saraceno, hai introdotto i superfood nella dieta per avere più energia per la pratica, dal maca alle bacche di goji, ai semi di chia. Le porzioni sono misurate per non avanzare nulla e mangiare sempre cibo fresco, più sano e ricco di sostanze nutrienti. Il gusto animale detto “umami” lo hai sostituito. I cibi li condisci con salsa di soia, semi di gomasio pestati con sale dell’Himalaya e hai eliminato brodi di carne in dado e parmigiano. Perché nella tua libreria da cucina è apparso “Doppiamente Buono”, il libro di Emina Cevro Vukotic, (modellini Editore) con 56 menù stagionali e 160 ricette suggerite da una yogina, autrice e saggista, eco-attivista e insegnante di yoga per adulti e bambini.

2. IL TUO MODO DI VESTIRE È CAMBIATO. Hai una varietà infinita di t-shirt e pants in morbido cotone, perfetti per il tuo yoga mat, che porti via con te nei week-end e in vacanza. Nel settore gioielli e bijoux sono apparsi i japamala, ovvero una specie di collane, fatte di pietre, o perle in legno, simili a quelle per il rosario, usate per tradizione nell’Induismo e Buddismo per ripetere i mantra durante la meditazione.

3. LE TUE VACANZE NON SONO TALI SENZA LEZIONI DI YOGA. Visto che ti prendi una pausa da tutto cerchi di beneficiare al massimo del detox anche mentale da città, lavoro e routine quotidiana.

4. LA CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE, LA FORZA, LE NOTTI DI SONNO, LA FLESSIBILITÀ, IL TUO MAL DI SCHIENA, LA POSTURA SONO DECISAMENTE MIGLIORATE. E te ne accorgi quando salti una lezione. Sei addictive allo “stare bene” e poiché basta qualche ciclo di saluto al Sole per raggiungere questo stato di benessere, inclusa una mente più lucida e un’attitudine più felice e positiva verso la vita, i tuoi impegni ruotano intorno alle sessioni di yoga.

5. LA TUA ROUTINE DI BELLEZZA È CAMBIATA. Anche nei gesti, la cura dei piedi e delle mani, le parti del corpo più esposte durante le lezioni diventato primarie. Così come quella dei capelli, che tieni spesso legati per eseguire le asana. Hai provato tutte le acconciature giuste e scoperto che non c’è nulla di meglio di un top knot bun, da allentare all’occasione per le posizione capovolte. Curi i capelli con un prodotti che garantiscono le 3 “F” più forti, folti e felici, come quelli della linea Invati™ di Aveda, che contengono un mix di erbe ayurvediche, amla e ginseng, in più curcuma, la miracolosa polverina gialla, ingrediente dalla potentissima azione antiossidante, antinfiammatoria e stimolante. Attivi naturali nei cosmetici sono diventati il minimo comune denominatore tra quelli che hai sulla tua mensola del bagno, perché per te sono sinonimo di wellness. Non a caso hai introdotto la Tulasãra Wedding Mask Eye Overnight di Aveda, tre volte a settimana, ispirata a una maschera usata dalle donne indiane prima del matrimonio, Haldi, di solito ottenuta da un mix di polvere di ceci, curcuma e acqua di rose, per dare allo sguardo uno splendore impareggiabile per il grande giorno.

6. TRA I TUOI AMICI SEI DIVENTATA L’ESPERTA DI YOGA. Ovunque ti trovi ti capita di fare stretching e dare dimostrazioni di posture. E non puoi proprio più fare a meno di suggerire a chiunque di provare una lezione per testarne i benefici.

7. IL MONDO DEI SELFIE PER TE HA UNA NUOVA ACCEZIONE. Ormai non resisti alla tentazione di postare foto in cui sei finalmente nell’asana che ti dava filo da torcere. Così con orgoglio, click, fai sapere al mondo che finalmente sei riuscita a tenere la posizione del “corvo” o Bakasana per più di un secondo mentre sorridi all’obiettivo per non mostrare lo sforzo che stai facendo.

8. NON SEI PIÙ OSSESSIONATA DALLA BILANCIA. Perdere peso non è più una tua priorità, preferisci investire nel sentirti piena di energia e bene tutti i giorni. Tanto con la pratica regolare il corpo si modella e perde i chili in eccesso. Mai incontrato uno yogi sovrappeso?

9. LA MEDICINA PER TE È SOLO AYUVEDICA. Non credi più nell’esclusivo potere curativo della medicina tradizionale. Sai che non puoi farne a meno in certi casi, ma hai introdotto rimedi per curarti che affondano le loro radici in una trdizione di cinque mila anni, hai scoperto l’acqua calda!