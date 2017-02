Tra i nemici della bellezza femminile c’è sicuramente la cellulite, un problema che può essere definito democratico, perché colpisce senza distinzione tutte le donne: magre, curvy, plus size, modelle, sportive, star. Fortunatamente, ci sono anche vari rimedi naturali che fanno risparmiare e che nel tempo sono dei validi alleati nella lotta contro la cellulite. Ad esempio, esistono tante tisane anticellulite fai da te a base di erbe o scorze di agrumi, che è possibile preparare in casa e che aiutano a drenare e a combattere l’odiosa pelle a buccia d’arancia.

Come preparare le tisane anticellullite fai da te

Preparare in casa queste tisane è molto semplice: fate bollire dell’acqua (decidete voi la quantità: potete preparare tutta la tisana che volete, conservarla e poi trasferirla nella tazza quando ne avete voglia), toglietela dal fuoco e lasciate in infusione per 10 minuti gli ingredienti naturali che avete scelto. Terminato il tempo d’infusione, filtrate con un colino e avrete la vostra tisana pronta per il consumo.

Gli ingredienti più efficaci

Tra le erbe, le più consigliate per le tisane dai da te ci sono il tarassaco, la betulla, l’equiseto, la gramigna, il finocchio e la vite rossa. Molto utili sono anche gli infusi con foglie di basilico, menta, alloro, lavanda e semi di anice. Il semplice tè verde è uno degli alleati più efficaci e più facile da reperire, non andrebbe mai dimenticato quando si compila la lista della spesa per l’erboristeria. Infine, vanno molto bene anche le scorze di limoni, arance e pompelmi: questi agrumi sono ricchi di vitamina C, che non solo aiuta a rinforzare le difese immunitarie, ma ossigena le pareti cellulari e calma le infiammazioni. La buccia delle arance vere, insomma, è davvero utile contro la buccia d’arancia della cellulite.

Come e quando bere le tisane anticellulite fai da te

Non esistono regole fisse per bere le tisane anticellulite fai da te: come succede con il famoso bicchiere di acqua tiepida e limone a digiuno, il momento migliore per bere le tisane anticellulite sarebbe al mattino presto. Ma nulla vieta di farsene una tazza calda anche durante il giorno o, addirittura, se l’infuso piace anche freddo, di metterlo in una bottiglia e berlo durante tutto l’arco della giornata.

Attenzione a non esagerare

Sebbene siano a base di alimenti naturali, anche le tisane anticellulite fai da te sono dei rimedi efficaci per drenare i liquidi in eccesso. Questo significa anche che in presenza di problemi renali o cardiaci, è sempre meglio non esagerare con la loro assunzione e, soprattutto, informare il proprio medico e chiedere consiglio al proprio erborista di fiducia.