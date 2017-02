Il motto della generazione Y: Smell like a Yoga Centre

Se negli anni ’90 l’inno dei giovani della generazione X, la cosiddetta “Why Me” o meglio “Whiny Generation”, quella she si lamentava troppo, era Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, oggi la generazione Y (i Millennials), ossessionata non solo dai selfie ma anche dal wellness e dal living green, potrebbe avere come motto Smell like a Yoga Centre.

Perché lo yoga, con tutti i suoi annessi olistici, se è diventato così mainstream è anche grazie ai Millennials. Lo ha confermato, a sorpresa, la vittoria sanremese di Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani, una canzonetta umoristica, ma intelligente, che si è prestata a profonde interpretazioni cariche di significato.

Acuta fotografia del “tipo new age dell’eta digitale“, che posta tanti LoL, che urla Namasté Olé quando fa la “ola”, ha descritto il Millennial che fa snorkling nel mare di valori spirituali dell’Oriente ( non è un sub che esplora le profondità).

A prescindere dall’umorismo di questo brano, il vuoto di punti di riferimento del nuovo Millennio ha di fatto generato una reazione olistica. E le basi le hanno piantate proprio i ragazzi ” a disagio” degli anni ’90 (le X non identificate) persi, delusi, nichilisti, che rifiutavano famiglia, religione e si battevano per la convivenza prima del matrimonio.

Alla loro mancanza di valori i ventenni e trentenni di oggi hanno cercato dei sostituti nell’Est. E piuttosto che lamentarsi, hanno preferito fare tesoro di credi buddisti diventando ottimisti, mettendo in funzione non solo i neuroni, attività scontata, ma cercando di attivare in più i Chakra.

Essere alternativi rispetto ai genitori per loro significa fare yoga, mangiare vegan, masticare il chewing-gum alla stevia e bere Coca Coca Life. Perché credono che con l’energia positiva possono cambiare il mondo. E lavorano sodo per trovare l’equilibrio perfetto tra mente, corpo, spirito ed emanare l’aura giusta. Parlano di karma, sono i nuovi hippy, ma senza l’accezione ribelle degli zii degli anni ’70.

Vogliono carriere appaganti e con un significato anche per la società. Adottano uno stile di vita green, sono vegani e scelgono bio, fanno yoga, pilates, si curano con l’ayurveda per essere in armonia con il bio-sistema. Gli oli essenziali, che li aiutano a liberare i blocchi energetici attraverso l’aromaterapia? Li berrebbero anche in uno smoothie a colazione! Non potendo, li cercano nei cosmetici. E per questo sono dei veri illuminati.

Adorano brand come Aveda. Di quelli che la filosofia eco-responsabile e impegnata nel sociale ce l’hanno nel DNA (dal 1978, quando i Millennials non erano ancora nati). E che con il motto «quello che si mette sul corpo dovrebbe essere salutare e naturale tanto quanto quello che si ingerisce», si legge sul sito Aveda, rispecchiano esattamente ciò che i ragazzi della Generzione Y si sentono di sposare.

Dai prodotti etici, ecologici, in perfetto equilibrio tra efficacia, sensorialità e rispetto per l’ambiente e per il corpo, nonché packaging in materiale riciclabile al 100%, questo brand cruelty-free di ispirazione ayurvedica è il loro manifesto etico, che con orgoglio pubblicizzano sulla pelle. E come biasimarli

Dovrebbero ringraziarla Aveda, e non solo per l’offerta di cosmetici efficaci e dal wellenss nell’anima, ma soprattutto per la serietà storica del marchio nel promuovere progetti solidali, come quello del Mese della Terra, in Aprile, quando raccoglie fondi per organizzazioni no profit che si prendono cura del pianeta e della biodiversità.

Perché è esattamente questo tipo di approccio benefico che fa sentire i Millennials individui di spessore e dà un senso sociale alle loro giovani personalità.