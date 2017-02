Yoga e Ayurveda: non la solita strategia anti-cellulite

L’idea che gli indiani abbiano la cellulite o che solo si pongano il problema, può sembrare quasi un’eresia per un popolo dalla così alta spiritualità. Eppure tra discipline Yoga e medicina Ayurvedica dall’approccio olistico (lavorano su mente, corpo e spirito per ritrovare l’armonia dell’individuo) la questione è trattata come uno degli squilibri della salute e dell’energia della persona. Con l’aiuto di Marialaura Bonfanti, Counselor e Naturopata olistica, Costellatrice, e Yoga&Meditation trainer del centro MondoYogaMilano, abbiamo messo a punto una strategia a 360º per combattere la nemica N.1 delle donne, con armi diverse dal solito.

«Dal punto di vista ayurvedico la presenza di cellulite (che non dipende affatto dall’essere magri o grassi) indica che corpo e mente hanno bisogno di pulizia profonda e di disintossicazione. Se non trattata, può portare a condizioni più gravi come la ritenzione permanente di liquidi», chiarisce Marialaura Bonfanti.

LE CAUSE: «La cellulite è un blocco causato da AMA (in Ayurveda tossine o cibo non digerito o male assimilato) e dal malfunzionamento di AGNI (il fuoco gastrico, che sempre secondo l’ayurveda è il processo di trasformazione degli alimenti in sostanze nutrienti e materiali di rifiuto). Quando c’è uno squilibrio nella fase digestiva, cioè il fuoco AGNI è debole, il cibo se troppo ricco di grassi non viene “bruciato” totalmente dal nostro sistema e staziona nello stomaco, poi migra e si accumula, diventando AMA (tossine) nei tessuti, generando un blocco, una stasi».

LA DIETA: «Sostituendo cibi industriali, troppo salati, ricchi di grassi e complessi (formaggi e latte, farine bianche e lievitate, pane, cibi in scatola, congelati, riso brillato, zucchero bianco, bevande zuccherine) con cibi freschi (verdure crude, frutta fresca, cereali in chicchi integrali e legumi), aumenta il potere del fuoco digestivo. Per aiutarlo bisogna anche adottare un corretto stile di vita e assumere tisane e spezie dalla “potenza calda”, che alimentano il fuoco gastrico. Quindi sì all’uso di zenzero, cannella, peperoncino, chiodi di garofano, cardamomo e pepe, ma anche di erbe dall’azione detox come centella, dente di leone, cardo mariano, tarassaco, equiseto. Le tisane a base di Neem, i rimedi come Guggul (ndr una resina dalle proprietà anti-colesterolo), Triphala (ndr un mix di tre frutti che aiuta a eliminare tossine), Kapha Churna (ndr un mix di spezie dal potere scaldante e stimolante) e Tulsi (ndr il basilico sacro dell’India, dalle proprietà anti-infiammatorie, detox e anti-batteriche) sono le benvenute. Condire le insalate con un pesto di prezzemolo fresco fatto con olio extra vergine d’oliva e anacardi non salati è un modo “gustoso” per riattivare la circolazione».

IL MOVIMENTO: «Inutile dire che è importante bere e fare dell’esercizio fisico. Lo yoga in questo aiuta tantissimo, ma anche una semplice camminata veloce di 10 minuti al giorno può drenare il sistema linfatico, privo di pompa, che così si ripulisce e si libera dalla linfa “sporca” che ristagna».

I MASSAGGI: «L’Ayurveda propone un massaggio anti Kapha (ndr una delle tre tipologie ayurvediche definite dagli elementi naturali, kapha è l’unione di acqua e terra che forma materia e descrive una persona che tende all’obesità, alla ritenzione idrica e alla lentezza interiore), veloce e vigoroso con olio di sesamo oppure olio di senape dall’odore forte e pungente e dalle proprietà riscaldanti che contrasta questa attitudine o Dosha», continua Marialaura Bonfanti.

«Anche il massaggio Neerabhyangam, un linfo-drenaggio manuale ayurvedico è molto indicato. Così come l’Udgarshan (ndr eseguito con polveri strofinate sui cuscinetti adiposi) e Pinda Sweda (ndr con sacchetti contenenti farine, erbe e spezie riscaldati dall’azione detossinante), questi sono due trattamenti che se alternati hanno effetti riducenti e riscaldanti. La terapia manuale si conclude poi con un massaggio con olio e segue la sauna con vapori, swedana, simile al bagno turco, che può essere fatta solo localmente sull’addome, pancia e fianchi o su tutto il corpo esclusa la testa, quindi è ben sopportata da chiunque».

LO YOGA: «Per drenare e detossinare basta seguire una semplice e veloce routine quotidiana con asana che agiscono in maniera mirata. Si inizia con 3 cicli di Saluto al Sole, per riscaldare, attivare la circolazione venosa e il fuoco digestivo, infine per sciogliere e preparare il corpo alla pratica»

«Poi si prosegue in sequenza con Utkatasana, la posizione della sedia, drenante e attivante del microcircolo delle gambe

Ardha Chandrasana, la posizione della mezza luna, prima leggera inversione, che dona forza al sistema linfatico e alla circolazione venosa.

Salabhasana, la posizone della locusta, massaggia gli organi interni e apre il respiro portando maggiore ossigenazione, svolgendo quindi funzione di detox nelle viscere e antiossidante.

Dhanurasana, la posizione dell’arco, per la profonda attivazione dei linfonodi del ventre e la pulizia del sistema linfatico.

Malasana, la posizione della girlanda, lo squat dello yogi, che attiva la circolazione nelle gambe e le drena.

Ardha Matsyendrasana, la posizione del saggio, massaggio profondo delle viscere che porta all’attivazione della funzionalità intestinale e renale.

Supta-Vajrasana, la posizione del fulmine rovesciato, per la stimolazione dell’apparato urinario e del fegato.

Sarvangasana, la posizione della candela, asana capovolta che permette un buon movimento linfatico e venoso.

Si conclude con Shavasana, il rilassamento finale, quando per assorbire tutti i benefici del movimento e amplifichicarli».

IL RESPIRO o Pranayama: «La pratica finisce con Kapalbhati o respiro del fuoco, che riscalda e purifica». Ovvero, inspirando l’aria in modo naturale e forzando l’espirazione contraendo i muscoli addominali si aiuta la digestione, la circolazione e l’ossigenazione del corpo.

LA MEDITAZIONE: «Infine, due minuti di ascolto del respiro aiuta la decompressione e attenua lo stress».