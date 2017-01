Le temperature invernali giocano brutti scherzi: nonostante l’abbigliamento “a cipolla” il raffreddore ci ha trovate e non vuole lasciarci andare. Ecco che in borsa compare la scorta fazzoletti che una persona “normale” utilizza in un anno, oltre a pastiglie e spray di ogni genere. Ma invece, cosa ne dite di curare il raffreddore con metodi naturali? Come dicono i medici, “la malattia deve fare il suo corso” ma possiamo sempre trovare alternative che permettono di allietare queste difficili giornate costellate da dolori muscolari, mal di testa e naso che cola. Diciamolo pure, con il raffreddore diventiamo la nostra brutta copia.

Echinacea, bontà viola

Da questo fiore colorato è possibile estrarre tutto ciò di cui si ha bisogno per curare il raffreddore secondo natura, perché stimola il benessere delle vie respiratorie. Questo è un rimedio fitoterapico molto efficace, che si può assumere tramite tisane, sciroppi o pastiglie.

Corteccia del salice, aspirina naturale

Ottima soluzione contro i fastidi provocati dal raffreddore soprattutto se i sintomi sono quelli dei dolori alle articolazioni e del mal di testa localizzato sulle tempie. Questa corteccia ha azione antinfiammatoria e antipiretica. Per reperirla non occorre diventare dei boscaioli ma solo recarsi nelle erboristerie più fornite che conosciamo.



TT: Tisana al Tiglio

Un rimedio dolce e efficace è quello della tisana al tiglio perché aiuta l’organismo a ritrovare la sua temperatura ideale. Si trova facilmente in erboristeria e anche in molti supermercati. Quando prenderla? Al pomeriggio oppure la sera, prima di coricarsi.

Miele e le spezie, che connubio!

Da tempo immemore il miele viene considerato una panacea contro molti mali, anche per curare il raffreddore. È un concentrato di benessere perché è un antibatterico e aiuta il sistema immunitario a ritrovare forza e vigore. Contro i malanni di stagione, se ne può aggiungere un cucchiaino al latte caldo oppure lo si può abbinare alle spezie per un’azione ancora più mirata. Si sposa bene con la cannella e un pizzico di pepe nero oppure con la curcuma, un antibiotico naturale. In questo modo raffreddore e mal di gola saranno solo dei ricordi sbiaditi.

Eucalipto e si respira a pieni polmoni

Quando non si riesce più a respirare si può ricorrere ai suffumigi. L’estratto di eucalipto è l’ingrediente chiave per tornare nuovamente a sentire odori ma anche sapori. Se questo metodo non fa per voi, una tisana a base di eucalipto, in genere miscelata a melissa o malva, è un’ottima alternativa da consumare la sera.