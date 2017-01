Sauna e bagno turco: tutti i benefici di queste pratiche

Sauna e bagno turco sono due pratiche molto differenti che aiutano il miglioramento delle difese immunitarie e vi regalano una pelle nuova e pulita da tossine.

Ma quali sono le differenze tra l’una e l’altro?

La sauna ha origini finlandesi; è un ambiente rivestito di legno, in cui l’umidità è quasi del tutto assente, 10-15%, e la temperatura varia dai 50°C agli 80°C. Il caldo forte e secco della sauna è perfetto dopo un duro allenamento perché favorisce il rilassamento, abbassando i livelli di stress; l’elevata temperatura aiuta ad espellere l’acido lattico più in fretta e ad eliminare le contratture muscolari dovute all’affaticamento. Importantissimi gli effetti antibatterici di questa pratica per le difese immunitarie: una sauna alla settimana aiuta a prevenire i malanni di stagione.

Il bagno turco invece è originario dei paesi caldi del mediterraneo. L’umidità elevatissima, intorno al 90-100% circa, tanto da creare una nebbia di vapore con differenti strati di temperature dai 25°C ai 45°C nella parte superiore. Nel bagno turco, potendo rilassarsi più a lungo, la sudorazione è maggiore e quindi è maggiore anche l’effetto dell’espulsione delle tossine: ottimo anch’esso per prevenire i malanni stagionali, soprattutto se viene vaporizzata un’essenza all’eucalipto. Perfetto, a differenza della sauna, anche per chi ha problemi di pressione, il bagno turco aiuta la stabilizzazione e regolarizzazione della pressione.

Gli effetti sulla pelle sia dopo la sauna che dopo il bagno turco sono miracolosi: la purificazione dei pori sarà profonda e la vostra pelle sarà trasparente e luminosa. Consigliate a chi soffre di acne o di altri problemi alla pelle. Alla fine di ogni seduta applicate un tonico che chiuda i pori della pelle: Lierac, Vichy e Clarins hanno tre buone soluzioni.

Per chi avesse problemi a dormire, è importante sapere che sauna e bagno turco, favorendo il rilassamento, aiutano il sonno.

Ricordatevi di bere molto, sia prima, per sudare di più, che dopo, per reintegrare i liquidi persi, anche attraverso tisane rilassanti. È sufficiente uno spuntino leggero.

Per i più audaci, consiglio un tuffo nella vasca di acqua fredda per almeno 30 secondi per riattivare la circolazione: perfetto rimedio contro la tanto odiata cellulite (leggete qui tanti altri rimedi anticellulite).

Buon relax!