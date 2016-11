Ritorna in forma smagliante: con BabaSuper Skinny Kit

Vacanze sulle Alpi o a Bora Bora? Tuta da sci o prova costume? In ogni caso anche durante i mesi invernali non hai scuse per non sentirti leggera e in forma smagliante. Ho provato per voi Baba Super e sono pronta sia per la prova costume che per la prova tuta da sci, si quella anni ’80 con i pantaloni fluo extra attilati.

I mesi invernali… freddo e stress, le abitudini cambiano, alla ginnastica preferisci i libri accanto al caminetto, alle passeggiate sulla spiaggia dici a malincuore addio per le ore alla scrivania, cibi più ricchi e pesanti e spesso pesantezza e gonfiore di stomaco ti impediscono di affrontare la giornata in modo sano e attivo. Si presentano i classici problemi di ritenzione idrica e di controllo del senso di fame che creano una forte insoddisfazione e stanchezza fisica e mentale.

Una soluzione buona e tutta naturale è BABA SUPER Skinny Kit, che unisce le funzioni di BABASUPER Magro e BABASUPER Drenante, per un mix in due confezioni da 15 bustine studiato appositamente per aiutarti ad eliminare i liquidi ed aumentare il metabolismo basale permettendoti così di bruciare i grassi in eccesso.

BABASUPER Magro con Cassia Nomame, Garcinia e Caffè Verde aiuta a ritrovare la tonicità e a controllare il senso di fame, a velocizzare il metabolismo per tornare in forma smagliante.

BABASUPER Drenante invece con Betulla, Tè Rosso Rooibos, Tarassaco e Rosa Canina è l’ideale per farti sentire più leggero, dire stop al gonfiore e liberarti dai liquidi in eccesso in modo semplice e veloce.

Il Kit è comporto da due confezioni da 15 bustine, puoi assumere da 1 a 2 bustine al giorno, facendo durare il trattamento per una o due settimane. Intraprendi il tuo percorso di rimise en forme, per un inverno da prova costume!

Clara

