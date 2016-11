Recharge Moment con BabaSuper

Il periodo delle festività natalizie si avvicina ma gli appuntamenti e le attività quotidiane non si fermano e la stanchezza si fa sentire, così ci ritroviamo ad affrontare la settimana in attesa del weekend e all’insegna dello stress.

Per aiutarci in questo Restart settimanale, a volte abbiamo bisogno di qualcosa in più per darci una spinta; può essere un libro, una canzone (la playlist giusta può aiutare molto), o anche praticare un’attività fisica, contribuendo ad alleviare lo stress, la corsa può essere il vostro migliore alleato in questo caso.

Ma oltre a questo, noi di Culture & Trend abbiamo un aiuto speciale per il nostro “Recharge Moment”. Si tratta degli integratori BabaSuper, piccole bustine con sostanze 100% vegetali e solubili in acqua, molto pratico (da portare con te ovunque!)