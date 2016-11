Parola d’ordine: Restart con Baba

Restart con Baba, di cosa si tratta? Con il cambio di stagione capita molto spesso di sentirsi affaticate, debilitate, stanche e proprio per questi motivi diventa più facile concedersi qualche dolcetto di troppo.

Per mantenersi, sane e in forma ci sono una serie di accorgimenti su cui possiamo puntare e di cui oggi vi parlerò.

Attività fisica: Cominciate la vostra giornata con almeno mezz’ora di esercizi. Potete alternarli con una camminata veloce-corsetta da 5km in su.

Cercate di praticare l’attività fisica prima della colazione in modo da bruciare i grassi che si depositano sul corpo.

Se farete prima colazione e poi attività sportiva brucerete solamente le calorie del vostro pasto.

Dopo l’attività fisica vi consiglio sempre un integratore per riprendere i sali minerali persi, io ho provato Baba Super per una decina di giorni, un integratore naturale che aiuta ad asciugare il nostro corpo.

Un pieno restart deve avere come connubio sia l’attività fisica che un buon integratore naturale, per bilanciare il nostro corpo.

Come si dice? “Mens sana in corpore sano“.