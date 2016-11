Baba Super per un detox completo

Oggi ho deciso di parlarvi di qualcosa di assolutamente favoloso, indispensabile per le donne che, come me, sono un pò pigre!

Vi voglio raccontare della mia esperienza con gli integratori BABA SUPER… so che a molte di voi gli integratori non convincono ma questi della BABA non sono integratori qualunque!

Ve lo assicuro, i BABA SUPER sono comodi e semplici da utilizzare. Me gli ha consigliati una mia amica, che ha avuto un momento un po’ down, ne ha ordinati una confezione e si é subito trovata benissimo. Sapeva però che doveva bilanciare gli integratori alimentari facendo un dello sport perché ovviamente i BABA SUPER non bastano assolutamente a mantenere il nostro fisico in forma.

L’ideale è un’alimentazione sana abbinata a un po’ di attività fisica e gli integratori (quando necessario) per darci la giusta carica.

Una soluzione perfetta per ricaricarsi, rigenerarsi in modo sano e assolutamente non pericoloso!

Anche io ho provato personalmente ad assumere questi integratori e vi devo dire che non me sono pentita, ho ripreso il mio ritmo di vita sano ed equilibrato: tanto sport, cibo sano, molta acqua (è importante idratarsi costantemente durante le lunghe giornate di lavoro, mi raccomando).

Andate sul sito del BABA SUPER e scoprite quale integratore é il più adatto a voi e alle vostre esigenze!

Fatemi sapere poi come va!

Un bacio a tutte