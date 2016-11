BabaSuper: il Natale non è più un incubo

Il Natale sta arrivando. Ma negli anni, l’idea che mi sono fatta sul suo conto non riguarda solo alberi addobbati, stelle colorate, luci a intermittenza e canti che innalzano lo spirito. C’è una parte di me che lo aspetta con il coltello tra i denti, neanche fosse Lo squalo di Steven Spielberg che mi raggiunge a fauci spalancate, accompagnato da quella terrificante colonna sonora. – Altro che Jingle Bells. E non posso fare a meno di chiedermi: chi mangia chi? È il Natale che mangia me o sono io a mangiarmi il Natale? Ciò che so con certezza è che ora è il momento di giocare d’anticipo e raggiungere una forma invidiabile per contrastare gli effetti rovinosi dei banchetti natalizi. Ho quello che mi serve. BABASUPER è una linea innovativa completamente naturale realizzata con erbe selezionate che mantengono vive le loro caratteristiche grazie al metodo di lavorazione senza solventi e alcol. Nessun aroma o colorante, solo materie prime esclusivamente selezionate. Gli integratori BABASUPER possono aiutarti a disintossicarti, a drenare e a tonificare il tuo corpo. A dimagrire, a risolvere problemi di intestino pigro, e a superare momenti di hangover. A seconda delle tue esigenze, puoi scegliere quello più indicato: Baba Super Detox , Baba Super Drenante, Baba Super Magro, Baba Super Tonico.

Baba Super Detox: se il tuo stile di vita non è dei migliori e il tuo organismo ha la velocità di un bradipo, ricaricalo con l’energia della natura. Grazie a un mix speciale di tè rosso Rooibos, emblica, fumaria e tarassaco, sostanze antiossidanti, digestive, depurative e drenanti, tornerai a risplendere.

Baba Super Drenante: Se il senso di gonfiore non ti fa sentire come vorresti, liberati dei liquidi in eccesso in modo semplice e veloce. La potente combinazione di betulla, tè rosso Rooibos, tarassaco e rosa canina ti farà sentire più leggero.

Baba Super Magro: cassia Nomame, garcinia e caffè verde ti permetteranno di controllare il senso di fame, il metabolismo dei trigliceridi e il colesterolo. Dimentica i problemi di cattiva circolazione e il tuo corpo ritroverà tonicità, sostegno e una forma smagliante.

Baba Super Tonico: se ti senti stanco e affaticato, l’incredibile abbinamento di aswagandha e bacopa agisce come un vero e proprio stimolante. Una spinta naturale per combattere stress e stanchezza rafforzando insieme difese immunitarie e memoria. Una carica d’energia per ripartire e aumentare il tuo benessere fisico e mentale.

Abbina a una buona alimentazione e a un’attività fisica costante il tuo BABASUPER preferito. Le sue pratiche bustine monodose, 100% vegetali e idrosolubili, puoi consumarle calde o fredde in ogni momento della giornata. Non dimenticare il relax, altro grande alleato del benessere, e un buon libro per un recharge moment a regola d’arte. Con gli integratori BABASUPER niente più incubi, eccetto uno: Nightmare Before Christmas, ma quello è solo un film per bambini.