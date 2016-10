Ora Solare 2016: 6 consigli per affrontare le giornate più corte

Chi ama poltrire a letto domenica mattina potrà farlo per un’ora in più, ma i benefici finiscono lì. Perché con meno ore di luce il corpo ne risente. Non a caso le isole del sole, la regione autonoma delle Baleari (Maiorca, Minorca, Formentera e Ibiza), stanno cercando di separarsi dal resto della Spagna per mantenere la loro ora di luce in più. Il claim della campagna punta sull’ora legale che dà «più luce, più colore, più vita». La risoluzione votata dal Parlamento locale parte dal presupposto che «il sole migliora il benessere delle persone perché aiuta a mantenere il buon umore durante l’inverno. Uscire da lavoro e da scuola al buio non piace a nessuno».

Per ridurre gli effetti sul corpo e sull’umore dell’ora solare, ecco che cosa consigliamo di fare.

1. Il vostro orologio biologico deve essere risettato. Svegliatevi prima e passeggiate al chiarore del mattino, tra le 6 e le 10, aiuta ad abituarsi ai nuovi ritmi circadiani. L’effetto è estremamente energizzante, perché la luce esterna può essere anche di 1000 volte più forte di quella dell’ufficio e vi darà la carica giusta per iniziare la giornata, in altre parole produrrete più serotonina, l’ormone delal felicità.

2. Quando ci sono meno ore di luce aumenta il desiderio di dormire, perché stando al buio più a lungo si produce più melatonina, l’ormone del sonno. Una routine regolare, ovvero andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora, aiuta a ridurre l’effetto soporifero tipico dell’autunno.

3. Le giornate con meno ore di luce provocano un calo della produzione di serotonina, l’ormone della felicità, e per compensare si attinge al comfort food, ricco di carboidrati. Il pericolo? Mettere su peso. Se proprio non potete fare a meno di mangiare di più, approfittate dei cibi di stagione, come la zucca e le arance, coloratissimi e ricchi di vitamina C, dal potere energizzante e anti-ossidante.

4. Modificate la colazione. In autunno, è la mattina che dovete fare il pieno di energia. Introducete dei superfood, dalla straordinaria percentuale di antiossidanti e vitamina C. Provate le ultime novità: la maca, una radice sacra agli Inca, di origine peruviana, detta anche ginseng delle Ande, che riduce sbalzi d’umore, sintomi di menopausa e sindrome pre-mestruale. Inoltre, aumenta il desiderio sessuale, il miglior antidoto per combattere i blues autunnali. Il baobab, è l’altro superfood più trendy del momento, un frutto dal guscio verde e polpa bianca di origine africana ricchissimo in vitamina C -ne contiene sei volte più delle arance- con più potassio delle banane, più antiossidanti dei mirtilli e una quantità doppia di calcio rispetto al latte. In più, ha molto magnesio, ferro e un’alta quantità di probiotici per combattere i mali di stagione.

5. Fissate un obiettivo da raggiungere, con le giornate più corte si trascorrono più ore in casa. Volevate imparare un’altra lingua, iniziare a fare yoga da sole, dedicarvi più tempo per la routine beauty? È il momento di rimboccarsi le maniche.

6. Scoprite i benefici dell’agopuntura, aiuta a regolarizzare il sonno e a rilasciare endorfine dall’azione analgesica ed eccitante. Il modo più semplice per avvicinarsi è utilizzando il tappetino da fachiro Shakti Mat, invenzione svedese per l’agopressione. Incorporatelo nella vostra routine quotidiana, sentirete i benefici.

