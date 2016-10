ReStart di Babasucco: il lunedì è tutto in discesa

Se il weekend non ci fosse, tutto sarebbe molto più semplice. Dopo una lunga settimana di lavoro, quella pausa tanto attesa e meritata diventa un momento in cui lasciarsi andare, in cui concedersi ogni vizio. Quando resti a casa, divano e televisione si uniscono in un’associazione a delinquere che ti costringe seduto a sonnecchiare e a mangiucchiare. Se invece decidi di lasciare la città, il divano e la tv per una gita fuori porta, il risultato è lo stesso: il viaggio e la sua organizzazione ti riportano a casa più stanco di quando sei partito. Il lunedì è a tutti gli effetti la salita dopo la discesa, e una “spintarella” certo non guasta. Una giornata detox è quello che ci vuole per iniziare la settimana nel modo migliore.

ReStart di BABASUCCO è composto da sei succhi ricavati dalla migliore frutta e verdura accuratamente selezionata e pressata a freddo attraverso il trattamento HPP – High Pressure Processing – che mantiene intatte le proprietà organolettiche e nutritive degli ingredienti. Non si tratta di una dieta per perdere peso, ma di un vero restart dell’organismo. Il trattamento giornaliero juicing detox comprende sei succhi per rispondere a tutti i bisogni della mente e del corpo: detox, digestivo, antiage, tonico, drenante e proteico.

Detox: una selezione delle migliori verdure verdi e di alghe diventano un concentrato di minerali e clorofilla con cui eliminare le tossine e purificare la pelle, proteggendo il corpo dai radicali liberi in eccesso e rallentare il processo d’invecchiamento delle cellule.

Digestivo: un gusto dolce di bromelina d’ananas, pepsina di papaya, zenzero e ananas. Un cocktail con cui accelerare il metabolismo digestivo e liberarti del fastidioso senso di pesantezza. Un vero piacere, anche per il tuo sistema immunitario.

Antiage: la barbabietola è una miniera di vitamina A, ferro, proprietà antiossidanti e minerali a sostegno del sistema immunitario e della funzionalità epatica. I polifenoli delle bacche di açai migliorano la microcircolazione sottocutanea. Con questo terzo succo puoi concederti una pausa dal sapore fresco, morbido e gentile, con cui ringiovanire con dolcezza.

Tonico: l’energia dell’agave miscelata al succo di limone e al pepe di cayenna elimina tutte le sostanze nocive presenti nel tuo organismo velocizzando il metabolismo basale. Approfitta di tutte le proprietà di questo succo ricco di vitamina C e minerali dal forte potere alcalinizzante.

Drenante: il gonfiore è presto dimenticato. I semi di chia, ricchi di omega 3 e sali minerali che ripuliscono l’intestino, uniti al melone bianco dall’alto potere drenante e il mix perfetto con cui facilitare il ricambio di liquidi nel tuo corpo e mantenere tutta la tonicità. Il kale, ricco di proprietà antinfiammatorie e la pera, con il suo mix di principi nutritivi, zuccheri semplici e potassio, ti dà il giusto carico di energia per stimolare il funzionamento del sistema nervoso, dei reni e del sistema linfatico.

Proteico: a concludere il trattamento juicing detox è questo succo ricco di proteine vegetali per costruire e mantenere una massa muscolare forte e sana, fondamentale per un metabolismo veloce. L’altissimo contenuto di proteine e di omega 3 della canapa e delle mandorle, ricche di calcio, magnesio, rame e zinco, daranno una carica di benessere e vitalità a tutto il tuo corpo.

I succhi sono numerati e coprono l’intero arco della giornata, l’elegante bottiglietta da 500 ml sostituisce la classica d’acqua. Puoi metterla in borsa e sorseggiarla anche mentre fai sport, altro valido alleato di una giornata ReStart. Alla fine del trattamento ti sentirai sazia e al tempo stesso più leggera.

