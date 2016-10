Test it love it Day 3: Healthy days

Le giornate di una donna e mamma dovrebbero avere (almeno) 48 ore: conciliare lavoro, figli, famiglia, casa e riuscire a prendersi cura di se stesse è piuttosto complicato.

Il risultato: siamo sempre di corsa. La domenica è il mio Healthy day: un giorno in cui coccolo non solo me stessa rallentando un po’ i ritmi, ma anche il mio organismo.

Parola d’ordine: destress. Che per una mamma significa dormire un pochino di più! Ma non solo: il mio destress continua con la beauty routine della domenica, giorno in cui mi dedico alla pelle ed al corpo in maniera più tranquilla, lenta, approfondita. Scrub viso e corpo e maschera viso (ovviamente in tessuto!) sono i plus che dono alla mia pelle durante il mio Healthy day.

Utilizzo comunque il mio trattamento viso quotidiano Yves Rocher. Sapevate che la cosmesi Yves Rocher trae origine dal mondo vegetale? Si chiama appunto Cosmétique Végétale®. Una cosmesi che trae tutto da questo mondo, per vivere, sopravvivere e rigenerarsi, proprio come un vegetale che sviluppa dei meccanismi di ingegnosità e si adatta. La Cosmétique Végétale® ha compreso i meccanismi vitali e di adattamento, imparando a decifrare, in ciascuno dei vegetali che studia, la sua specifica e particolare «Intelligenza» per poterli trasferire alla pelle.

Yves Rocher si affida a 150 Ricercatori Esperti del vivente, del mondo vegetale e della pelle, animati dalla passione per le piante e per la bellezza delle donne. Gli Esperti della Ricerca della Cosmétique Végétale® condividono il loro talento, le loro conoscenze e il loro savoir-faire per elaborare il vegetale in maniera innovativa, ottimizzare l’assimilazione dei principi attivi vegetali da parte della pelle (ecco perché i prodotti funzionano!) e formulare trattamenti d’eccezione che conservano l’integrità della pelle, valorizzano la donna e ne svelano la bellezza a qualsiasi età.

Poi cerco di mangiare prodotti bio quasi tutti i giorni, ma a volte durante la settimana la parola pranzo è davvero esagerata se consideriamo un panino veloce mangiato davanti al pc! Nel mio Healthy day domenicale, il pranzo è completo, sfizioso (mi piace molto cucinare) e sano, diventa un momento lento e conviviale.

E per merenda? Proviamo sempre a preparare dei succhi detox! Una ricetta al volo?

Nel mio Healthy day non rinuncio alla natura, a respirare aria fresca e salubre. Amo l’autunno e una passeggiata in montagna tra le foglie secche (con la mia bimba che si diverte tantissimo) oppure al mare (finalmente deserto) liberando la testa dalle preoccupazioni e dai pensieri della settimana e aprendo il cuore, pronto per conservare questi momenti vissuti in famiglia.