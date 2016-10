Identikit dell’uomo del 2016: l’Alta-Male

/ -









































L’uomo del 2016 non teme la competizione nella coppia o al lavoro, è una questione che non lo scalfisce. I suoi obiettivi sono altrove. Non legati alla carriera, all’aspetto fisico, ai trend. Ha rituali che lo fanno star bene, tra questo anche il fitness, non per costruire muscoli o buttar giù la pancia, ma perché è un incentivo per un cambiamento di stile di vita. Più sano ed equilibrato, la chiave per diventare la versione migliore di sé.

Liberatosi dall’etichetta dell’alpha-male, quello con la sindrome del N.1, una ricerca condotta da Coach Magazine con Join the Dots, agenzia di trend-watching sui consumi, ha identificato nell’Alta-Male, l’uomo del 2016. Alta sta per “essere superiore alla montagna dell’evoluzione”. È il il supereroe della porta accanto, dal mantra “healthier, fitter, happier”.

Magari perché è un padre che ha trovato il giusto equilibro tra lavoro e famiglia, come Jude Law e Jamie Dorman, sex simbol al cinema e dilf che spingono il passeggino nella vita privata. Oppure single with a cause, come il bellantonio Scott Eastwood impegnato e benefattore, che oltre ad elargire baci al Kissing Booth del Burning Man Festival, mostra la sua generosità sostenendo diverse charity – American Humane Association, Davidoff Love the Ocean e Surfrider Foundation. Ma anche un uomo attento alla sua dieta sana, come Jared Leto, che non ha rinunciato alla sua, vegana, per il ruolo di Joker in Suicide Squad, che ha richiesto qualche chilo in più. È un alta-male anche un promotore di tradizoni, come quella culinaria al servizio di cause solidali. Jamie Oliver, per esempio, l’ex Naked Chef inglese che di recente si è messo in prima fila per la causa #eatforItaly, la raccolta di fondi in aiuto dei terremotati in centro Italia.

Per l’Alta-Male il lavoro non è un obiettivo ma un mezzo per trovare e trasmettere energia positiva, come conferma il 97% degli intervsistati nel sondaggio di Coach magazine, che ritiene importante fare cose che rendono felice.

Il suo stile? Ricercato.

– Non ama uniformarsi. Il suo fashion-code è global, se ha bisogno di ispirazione preferisce usare mezzi digital piuttosto che tradizionali, come MrPorter.com, per identificare il pezzi chiave del suo stile casual smart, da tecno-globetrotter, amante di dettagli individuali e di rottura.

– Gli accessori che sceglie sono simboli di grande tradizione e avanguardia. Come un orologio da collezionista, ma di quelli dall’artigianalità e dall’innovazione tecnologica che uno sport watch come il Laureato di Girard-Perregaux, fuori dagli standard degli orologi iconici, potrebbe rappresentare.

– La cura di sé include anche la scelta accurata di un profumo che firma il suo grooming. Come Altrove di Acqua dell’Elba, che lo aiuti ad evadere con la mente, il corpo e l’attitudine. Un compagno nella routine quotidiana che accende emozioni e sensazioni di benessere, sostegno indispensabile dell’umore nel tran tran lavorativo e famigliare.

-Di solito ha la barba, che racconta una personalità easy-going, rilassata, inclusiva, piacevole e votata alla condivisione. È il suo manifesto estetico. Magari la cura con visite regolari dal barber shop locale. Un appuntamento che non ha nulla da hipster o fashionista. Piuttosto e un rituale che si aggiunge a quelli che gli danno sicurezza.

-La sua auto, che di solito è un’estensione della personalità maschile, non è mai sportiva e appariscente. È vaccinato contro la “porche-pausa” la crisi di valori degli -anta. Piuttosto è un fuoristrada, perché può condurlo verso un mondo di avventure.