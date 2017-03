Carmen Consoli, la voce che incanta

Nelle sue delicate e graffianti canzoni c’è tutta la storia delle donne. Contemporanee, ma anche del passato. Figure emblematiche che snocciolano azioni audaci e sentimenti fragili, visioni imperfette e passioni assolute. Donne che amano troppo, eroine del Sud alle prese con la cultura maschilista, madri e figlie in contrapposizione-evoluzione, ragazze audaci che si emancipano, fanciulle che rimangono inesorabilmente succubi, innamorate alle prese con uomini narcisisti, amanti-geishe per scelta, giovani donne costrette a confrontarsi con il sessismo del mondo del lavoro…

Dentro ogni canzone di Carmen Consoli c’è una piccola verità in cui ciascuna donna potrà facilmente ritrovarsi. Ed è veramente incantevole il modo in cui quest’artista dall’anima vibrante riesca a rendere tali storie un’emozione totale e sorprendentemente sconnessa dalla realtà tecnologica che tutti sovrasta.

La sua musica è l’assoluto contrapposto al relativo, le sue parole l’evergreen contrapposto al trend del momento. Carmen Consoli parla di donne e femminilità in maniera sincera, profonda e assolutamente attuale. Un’attitudine che nel corso degli anni le è valsa la nomina a Goodwill Ambassador dell’Unicef e del Telefono Rosa, nonché il premio Amnesty Italia 2010 per Mio zio, canzone che narra di un abuso domestico.

Le innumerevoli sfaccettature della femminilità e della percezione della femminilità sono una materia che la “cantantessa” catanese plasma, trasformandola in testi e musiche appassionanti che poco hanno a che fare con il pop e molto invece con il rock, spesso mescolato e alternato a ritmiche sudamericane, balcaniche e nord europee.

Una rappresentazione dell’universo femminile e della sua sensibilità, quella delle canzoni della Consoli, che è anche il simbolo del tour Eco di Sirene, con cui sta girando i teatri d’Italia: un nuovo progetto in trio che vede esibirsi in concerto acustico, l’artista siciliana con le sue chitarre, insieme alle musiciste Emilia Belfiore e Claudia della Gatta, rispettivamente al violino e al violoncello.

Tre “sirene” incastonate in un’elegante scenografia a conchiglia, ideata (insieme al raffinato gioco di luci) da Camilla Ferrari, il tutto impreziosito anche da una piccola perla: la voce di Eva Pevariello, finalista di XFactor10, invitata ad aprire alcuni concerti dell’Eco delle Sirene tour.

Perché proprio “sirene”? Perché la parola ha una duplice accezione: è al tempo stesso suono d’allarme e creatura magica che canta per avvisare del pericolo. Ama e custodisce, assorda e allerta. Una sirena incanta e seduce ma può anche urlare e proteggere. Può essere lo specchio di una natura femminile ambivalente ma anche di una società dai messaggi contraddittori su cui si generano domande e si cercano risposte.

Il tour, iniziato in Febbraio, ha subito registrato un sold out nelle prime dieci date e proseguirà nel mese di marzo a Milano il 24, a Napoli il 29, a Bari il 30 e a Lecce il 31 (per le date di Aprile, guarda qui).

Sul palco, nel corso di una esibizione in questo Eco di Sirene Tour, Carmen ha dichiarato di amare il suo pubblico perché è del tutto “fuori moda”: sceglie ancora e comunque di ascoltarla, pur non facendo lei vita pubblica, non puntando sul marketing promozionale, non avendo un nuovo album all’attivo. Un pubblico “folle” forse, certamente controtendenza. Ma sensibile e fedele, come soltanto i cultori della vera arte sanno essere.