Matilda Lutz: un’attrice da tenere d’occhio

Italiana, 25 anni, occhi blu e un sorriso solare. Matilda Lutz è stata, nel 2014, una Glam Setter per Glamour.it, dove condivideva attraverso i suoi post passioni, luoghi preferiti ed emozioni.

Poi il sogno hollywoodiano; Matilda si innamora di Los Angeles. E in un un ristorante dove lavorava come cameriera incontra il regista Gabriele Muccino, che la vuole come protagonista de L’estate addosso, film che la renderà una rising star. Qui interpreta Maria, una ragazza che intraprende un viaggio “iniziatico” a San Francisco.

Oggi tutti gli occhi sono puntati su di lei. Complice anche il reboot cinematografico della Paramount The Ring 3, il film horror diretto da F. Javier Gutiérrez che ci farà riavere un incontro con la temibile Samira.

La Lutz interpeta Julia, che inizia a preoccuparsi per l’interesse del suo ragazzo Holt (Alex Roe) nei confronti di una credenza su una videocassetta che, se vista, porterà alla morte dopo sette giorni.

La storia già la conosciamo attraverso gli occhi di Naomi Watts, protagonista dei precedenti film del 2002. Ma qui la trama si infittisce, e si scopre esserci un “film dentro il film” che nessuno aveva mai visto prima. E che vedremo per la prima volta attraverso gli occhi blu di Matilda.