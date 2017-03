I segreti di Adele

La cantante famosa per essere capace di tenere sotto chiave la sua vita privata, non ha rivelato per 94 giorni il nome di suo figlio Angelo, sembra che non ce la faccia più a mantenere i segreti.

Adele, che è nel Guinness dei primati per essere la prima donna ad aver avuto contemporaneamente due singoli e due album nella UK chart, per aver mantenuto più a lungo la posizione No. 1 con il suo album “21” in UK e per essere stata la prima donna solista al N. 1 in Uk per 18 settimane consecutive, sta conquistando il web non con i suoi records ma che le sue dichiarazioni a sorpresa.

Dopo aver confessato ai Grammy 2017, quando ha portato a casa 5 premi (miglior album dell’anno, miglior canzone e migliore performance pop solista per il brano “Hello”, best record e best pop vocal album per “25”) di aver segretamente sposato il suo compagno di lunga data Simon Konceki (e padre di suo figlio di tre anni), ha lanciato un’altra bomba.

La star in tour in Australia, durante un concerto a Brisbane, ha confessato sul palco che avrebbe un account Twitter segreto, che usa (adesso non più) di nascosto dal suo management. Di recente le era stato vietato l’uso del social perché, a detta dei suoi manager, Adele avrebbe una particolare abilità a dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato.

Ma la discrezione, che sembra sia stata a lungo il forte di Adele, sta diventando troppo pesante e ora stanca di una vita troppo segreta, la star si sta pian piano rivelando al mondo.

Di recente ha anche fatto trapelare la modalità poco glamorous con la quale arriva ai concerti per non farsi vedere: nascosta in una scatola gigante. Sembra che in proposito abbia dichiarato: «Il modo in cui raggiungo il palco mi fa sudare così tanto, non posso dirvi di più fino alla fine del tour, ma quando lo scoprirete riderete a crepapelle».

Adele, impegnata del suo terzo Tour che si concluderà il 2 luglio a Londra al Wembley Stadium, a solo 28 anni ( è nata il 5 maggio) è un portento della natura. O meglio una donna da primati che ha già ricevuto 10 Grammys, un Oscar per la migliore canzone con Skyfall ed è a metà strada per raggiungere l’EGOT, i quattro principali premi statunitensi nel mondo dell’intrattenimento, ovvero Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Già onorata da un MBE (Member of the Order of the British Empire) dalla regina Elisabetta II d’Inghilterra per il suo servizio alla musica, chi non le perdonerebbe qualche schietta marachella? Adele sei un’icona.