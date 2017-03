10 musiciste italiane under 30 da tenere d’occhio

Prima delle passerelle e prima dei red carpet, a dettare tendenza in fatto di stile è sempre stata la musica, seguita a ruota dallo street style. E anche se il momento è critico – in piena rivoluzione digitale tra iTunes, Spotify e YouTube – gli artisti emergenti che hanno qualcosa da dire non mancano, neanche in Italia e neanche tra le donne, sempre più numerose. Abbiamo scelto 10 musiciste italiane under 30 da ascoltare ma anche da tenere d’occhio (e seguire su Instagram) per imparare precise lezioni di stile:

LEVANTE (nome d’arte di Claudia Lagona)

Chi è: 29 anni, siciliana trasferita a Torino, è la cantautrice italiana capace di regalare a ogni emozione del quotidiano una melodia pop. Ma soprattutto capace di esprimerla in poche parole, chiare e melodiose, come nel ritornello del suo brano d’esordio, “Alfonso”: “Che vita di merda”.

Note vocali: dopo aver pubblicato il romanzo “Se non ti vedo non esisti” (Rizzoli), qualche settimana fa è uscito “Non me ne frega niente”, primo singolo del suo nuovo album in uscita il 7 aprile “Nel caos di stanze stupefacenti”.

Look: gipsy-mediterraneo.

Lezioni di stile: come indossare i cappelli e come bilanciare smokey eye nero, labbra rosse e nude look.

JOAN THIELE (nome d’arte di Alessandra Thiele)

Chi è: 25 anni, madre italiana e padre svizzero-colombiano, è un talento emergente della musica italiana anche se canta in inglese, è nata in Colombia, è cresciuta tra Londra e Desenzano del Garda e vive a Milano.

Note vocali: il mix etnico e una voce dolce e suadente sono i suoi segni distintivi. Si è fatta conoscere prima con le cover (tra cui “Hotline Bling” di Drake) poi con il singolo di debutto “Save me” dall’album “Joan Thiele”.

Look: alla Frida Khalo del ventunesimo secolo, con capelli lunghi e sopracciglia importanti.

Lezioni di stile: come portare i capelli a una lunghezza XXXL e come raccoglierli nelle trecce.

ROSHELLE (nome d’arte di Rossella Discolo)

Chi è: 21 anni, di Lodi, è arrivata in finale a X-Factor dove si è fatta notare non solo per il look, i capelli rosa e i battibecchi con Fedez, ma anche per la sua voce graffiante.

Note vocali: più di una cantante e più di una rapper, sa tenere il palco al pari di artisti ben più navigati. Sta girando l’Italia con il suo “Anymal Tour” che comprende il primo inedito (presentato a X-Factor) “What U Do to Me”.

Look: grunge alla Kadashian/Jenner

Lezioni di stile: come truccarsi con i capelli rosa e come portare le casual braids, le trecce piccole e multiple.

FRANCESCA MICHIELIN

Chi è: 22 anni, vicentina, nel 2011 ha vinto X Factor e lo scorso anno è arrivata seconda al Festival di Sanremo e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Note vocali: finita la promozione del disco “di20are” sta lavorando ai testi del prossimo album. Intanto il mese scorso ha preso parte alla colonna sonora del cartone animato “Ballerina” con il brano “Tu sei una favola” e la cantante degli Evanescence Amy Lee si è innamorata della sua canzone “L’amore esiste” e ha creato la cover “Love Exists”.

Look: Amélie Poulin in versione musicista adolescente (con i capelli lunghi).

Lezioni di stile: come valorizzarsi con un look acqua e sapone.

MARIANNE MIRAGE (nome d’arte di Giovanna Gardelli)

Chi è: 27 anni, di Cesena, ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 tra le nuove proposte con “Le canzoni fanno male”.

Note vocali: la sua voce ha conquistato anche Paolo Sorrentino mentre lei, che ha una formazione soul/jazz/blues, è attratta da tutte le melodie che hanno origine nella musica black. Un anno fa è uscito l’album di debutto “Quelli come me” e un mese fa il nuovo EP del brano di Sanremo.

Look: spirito selvaggio anni ’70.

Lezioni di stile: più che una lezione il suo è un invito a portare il capello ultra riccio, quasi afro, in versione naturale.

ELODIE

Chi è: 26 anni, è arrivata seconda nell’ultima edizione di Amici e ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 tra i “Campioni” con “Tutta colpa mia”, che è anche il titolo del suo nuovo disco.

Note vocali: il suo ultimo album ha un vibe anni ’60 e richiami al new soul inglese. Per sentirla dal vivo il tour partirà il 26 aprile dall’Alcatraz di Milano.

Look: candy rocker.

Lezioni di stile: come rendere iper-femminile un taglio cortissimo (la moda del 2017!) e come truccarsi per valorizzare la testa rosa.

ADELE NIGRO

Chi è: 22 anni, è la frontwoman del gruppo Milano-based degli Any Other (insieme a Erica Lonardi e Marco Giudici) e studentessa di filosofia.

Note vocali: il loro album d’esordio, “Silently. Quietly. Going Away”, scritto e cantato in inglese, ha sonorità anni 90 e testi post-femministi.

Look: si potrebbe chiamare “No-Look-Just-Me-Look”.

Lezioni di stile: più che di stile, il suo racconto estivo sul corpo scritto per Cosebelle Magazine è stata una lezione da body activist sull’accettazione del proprio corpo.

MARIA ANTONIETTA (nome d’arte di Letizia Cesarini)

Chi è: 29 anni, di Pesaro, canta (e scrive) il coraggio delle donne, con con dediche a personaggi quali Giovanna d’Arco e Sylvia Plath, con un animo punk.

Note vocali: ha scritto l’ultima canzone dei Tre Allegri Ragazzi Morti e sta collaborando con Colombre alias Giovanni Imparato (giù produttore e arrangiatore del suo ultimo album, “Sassi”).

Look: “punk-abilly”.

Lezioni di stile: come dimenticare la spazzola e portare il caschetto corto (e rosso, la tendenza colore dell’estate!) in versione messy e ribelle.

ANGELICA SCHIATTI

Chi è: 26 anni, milanese, insieme al chitarrista delle Vibrazioni Stefano Verderi ha fondato i Santa Margaret, band di canzoni d’autore italiane con suoni rock-blues anni ’60.

Note vocali: il loro primo singolo “Riderò” è stato scelto per la colonna sonora del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Il ricco, il povero e il maggiordomo”. Nel 2015 è uscito “Il Suono Analogico Cova la sua Vendetta Vol. 2”.

Look: vintage rocker anni ’60.

Lezioni di stile: come rendere i capelli ricci e voluminosi il proprio punto di forza.

M¥SS KETA

Chi è: impossibile sapere età precisa e vero nome, ma è la ragazza di Porta Venezia che ha raccontato con la musica le notti milanesi in modo provocatorio, senza filtri e con parecchia schiettezza, diventando la regina degli after.

Note vocali: ha esordito con “Milano, Sushi e Coca”, proseguendo il suo racconto-verità con canzoni come “Burqa di Gucci” e “Le Ragazze di Porta Venezia”.

Look: japan urban fighter mascherata.

Lezioni di stile: è racchiusa nel suo motto, “datemi un maschera e vi dirò la verità”.