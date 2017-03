Quello che di vero ci hanno insegnato la Bella e la Bestia

Lo ammetto, sono tornata indietro di oltre 20 anni quando la canzone è una storia sai si è impossessata della sala cinematografica ancor prima dell’inizio del film. Il film in questione è Beauty and the Beast, remake del cartone Disney interpretato da un cast di attori in carne e ossa, tra cui una deliziosa Emma Watson e l’accoppiata vincente Luke Evans-Josh Gad.

Tutte le bambine ormai cresciute, proveranno le mie stesse sensazioni nel vedere questo live-action. Sì, un po’ si piange, ma soprattutto si capiscono tante cose che da piccole avevamo trascurato. La vera morale del film non è infatti il “vivere per sempre felici e contente”, con al fianco un principe azzurro e indosso un incantevole abito. Ecco cosa impariamo ora… se solo l’avessimo capito prima.

L’attesa è bella. Belle è una femminista (mai come in quesi tempi la sua personalità poteva calzare a pennello) e viene vista strana dalla gente perché non ambisce ad accasarsi al più presto (per di più con il belloccio del villaggio Gaston). Riflettiamo. Noi, ossessionate dal trovare l’amore (quello vero, per di più) non ci diamo un attimo di tregua e inciampiamo puntualmente nel Gaston della situazione più e più volte. Finché, forse, come Belle, l’amore arriva davvero quando meno lo si aspetta.

Bisogna imparare a dare una seconda chance. Perché non sempre la prima impressione è quella giusta. Prendiamo la Bestia: si presenta come un essere prepotente e arrogante. Eppure Belle vede oltre le apparenze…

Ah gli amici. Se non esistessero loro a tirarci su di morale nei momenti difficili come faremmo? Lumière, Tockins, Spolverina, Mrs. Bric e Chicco… tutti noi abbiamo accanto amici così. Solo con altre sembianze.

Il principe azzurro esiste, anche se non è un adone. Ok l’estetica ha il suo peso, e sfido chiunque single a non puntare il ragazzo che più l’attrae. Però c’è un però; se il bello non balla, la relazione non dura. Bisogna fare come Belle e andare oltre l’estetica. Citandola pari pari dopo aver iniziato a conoscere meglio la Bestia: «qualcosa in lui si trasformò… non mi ero accorta che ora è incantevole».

Non è vero che non si può smussare (più che cambiare) un uomo. La Bestia è sgarbato, arrogante e un po’ volgare. Ma con la donna giusta al suo fianco, si trasforma in un tipo più piacevole. Succede (non sempre, ma succede).

Con l’arroganza non si va da nessuna parte. Prima il Principe “senza cuore” viene punito con un incantesimo e trasformato in Bestia finché non riesce ad amare ed essere amato. Poi un rude soldato fa di tutto per ottenere una cosa che sa non volere ma che vuole a tutti i costi. Il confronto finale tra i due è inevitabile e lì, quello ora privo di arroganza si aggiudica il duello.

Quando hai accanto la persona giusta non vuoi più scappare. La Bestia “rende libera” Belle perché la ama e Belle, che sognava solo la libertà, una volta libera torna dalla Bestia. E qui, in sottofondo, il ritornello intona Sono amici e poi, uno dice un noi, tutto cambia già… è una realtà che spaventa un po’, una poesia piena di perché e di verità.

È una storia sai, vera più che mai. Il lieto fine esiste, anche nella vita reale. Non necessariamente deve includere un principe azzurro, l’ascesa sociale, un abito da sogno o violini che suonano in sottofondo.

Postilla: Un abito può fare sì la magia.