I make-up da Oscar di Alessandro Bertolazzi

Dopo Ennio Morricone e Paolo Sorrentino, a onorare il talento italiano a Hollywood è stata la squadra di make-up e acconciatura composta da Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini che, insieme a Cristopher Nelson, ha vinto l‘Oscar 2017 per “Suicide Squad”. Il look di Harley Quinn alias Margot Robbie, travestimento star del Carnevale 2017, insieme a quello di Joker/Jared Leto, June/Cara Delevingne & Co. sono infatti il frutto del talento di Gregorini, responsabile delle parrucche, e Bertolazzi, make-up artist.

Nell’industria del cinema da quasi trent’anni, il portfolio di Alessandro Bertolazzi conta una sessantina di film, dal corto “Body & Soul” del 1988 alla serie tv “Valentina”, fino a “Malèna”, “Gomorra” e negli ultimi anni “Angeli e demoni”, “J Edgar”, “Skyfall”, “The Impossible”… Sotto i suoi pennelli sono passate le più grandi star di Hollywood e al telefono da Londra ci ha raccontato come è arrivato a ricevere il premio più alto.

Che cosa significa questo riconoscimento per il suo lavoro?

“È una cosa straordinaria, è successa una cosa magica che forse ti cambia la vita tuo malgrado, non c’è un riconoscimento più alto nel mestiere. Il mio lavoro comunque non cambierà, l’unica cosa che può cambiare sono forse le aspettative, che magari saranno più alte.”

Com’è nato il make-up del film “Suicide Squad”?

“Con una grande dose di timore perché io ho sempre lavorato per film di altro tipo, solitamente drammatici, ed era la prima volta che truccavo per un film sui supereroi, un genere che ha regole a parte. Durante il lavoro ho visto molto stupore intorno al lavoro mio e di Marta Roggero (la piemontese che lavora con lui da dieci anni ndr.). Probabilmente l’ho fatto in modo molto diverso da come ci si aspetta un make-up da supereroe e così ho rischiato, ma a quanto pare ho stupito in positivo. E lavorare con Margot Robbie è stato bellissimo: non solo è bella in modo assurdo, ma è anche simpatica, sempre allegra, non si lamenta mai, mai una smorfia. La sua perfezione è quasi fastidiosa!”.

Tra tutti i make-up cinematografici, ce n’è uno che invidia perché vorrebbe averlo fatto lei?

“Oh decisamente sì! È il momento di Grand Budapest Hotel quando il cameriere giovane, il garzoncello di Ralph Fiennes, si disegna i baffi con la matita: ecco, quello secondo me è un punto altissimo e vorrei tanto esserci arrivato io.”

E invece tra i suoi lavori, qual è quello che a cui è più legato?

“Il make-up di Naomi Watts per The Impossible, in cui interpreta una madre devastata dallo tsunami, per la bella atmosfera che si era creata sul set e l’altissimo livello artistico. Ma anche il make-up di Fury (di David Ayer, stesso regista di Suicide Squad ndr.)”.

Ha lavorato con tante celeb, da Naomi Watts appunto a Leonardo DiCaprio. Ci sono dei volti che le sono rimasti in mente per la loro particolare versatilità?

“Forse proprio quello di Naomi Watts e quello di Monica Bellucci (con cui ha lavrato in “Malèna” e “Baarìa” ndr.) per per le loro grandi capacità artistiche nel recitare: sono delle professioniste che stimo moltissimo.”

Nel discorso di ringraziamento ha dedicato l’Oscar a tutti gli immigrati, come lei.

“Mi dicevano di preparare un discorso ma secondo me è impossibile, perché con l’emozione come fai poi a ricordartelo? Io ho pensato per la prima volta al mio discorso in macchina, mentre andavo alla cerimonia, ma poi lì ho improvvisato. E la mia dedica non nasconde alcuna polemica, immagino si sia capito: l’arte non ha confini, siamo tutti immigrati, dobbiamo girare il mondo per fare bene questo lavoro. Ed è una cosa anche molto difficile in alcuni momenti: vai a letto e ti svegli da solo, vedi i tuoi cari solo su Skype. Ma è giusto così, siamo tutti ospiti nel mondo.”