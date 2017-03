Madison Beer, zoom sulla musa di Justin Bieber

Una star digitale, emersa dal nulla grazie a un tweet di Justin Bieber. Il principe del pop condivide con i suoi allora 25 milioni di followers una sua cover di Etta James, “At Last”, e nel giro di un’ora il nome di Madison Beer viene menzionato 900 volte. Era il 2012 e la giovane 13enne non riusciva a credere a ciò che le stava accadendo. Adesso a 18 anni, compiuti il 5 marzo, ha il suo posto nello star-system. È il nuovo modello di influencer con talento, dalla voce angelica e circa 8 milioni di followers su Instagram e il primo album in arrivo.

Mentre era a Milano per la Fashion Week, l’abbiamo incontrata al trucco con Shiseido e da vera Millennial ha dettato il passo. Madison Beer sa esattamente ciò che vuole, è la tipica ragazza della Generazione Y totalmente “aware”.

Arrivata alla make-up session con il suo kit di clip-on hair extensions, ha sfogliato la library di immagini sullo smartphone per dare al make-up artist Pablo Ardizzone di Shiseido l’#inspo per il look della serata. Ed è diventata a colpi di pennelli una Rapunzel 2.0. «Viso luminoso e dall’effetto rugiada, labbra nude, ombretto rame che esalta i miei occhi verdi, mascara e capelli lunghissimi come quelli che una volta ha indossato Naomi Campbell, sono stati di spirazione per molte celebrities», questi i suoi desiderata.

Glamour l’ha ripresa in video nel processo di trasformazione da ragazza acqua e sapone a digital star e nel mentre Madison Beer ci ha raccontato il suo mondo beauty.

I 10 BEAUTY COMANDAMENTI

1. «Glow, sempre».

2. «Unghie, solo manicure bare».

3. «Meglio essere life ready che selfie ready».

4. «Capelli sciolti, effetto princess».

5. «Piuttosto che essere una beauty expert o una beauty addicted, meglio essere consapevoli».

6. «Il make-up trasforma e fa divertire».

7. «Mai senza lip balm».

8. «La regola è: nude».

9. «Must go to the gym».

10. «Correttore, il miglior amico delle donne».

I SUOI NO

– «Glitter mai, né per il trucco, né sulle radici dei capelli, è un disastro assicurato».

– «No a un peeling prima di un red carpet, odio la pelle da alligatore!».

– «No al cellulare dopo un lungo viaggio o una giornata piena di impegni. Per rilassarsi prima di tutto digital detox».

– «No ai prodotti in polvere, quelli in crema si stendono facilmente e si amalgamano alla perfezione con la pelle».

IL MIGLIORE CONSIGLIO

– «Pulisci i pennelli! Me lo hanno detto le mie amiche, il make-up aderisce di più e il risultato è duraturo».

– «Per i selfie basta un finish glow sul viso e il giusto filtro fotografico per togliere l’effetto lucido, io uso quelli dell’App VSCO».

– «Quando urgono ispirazioni vado su www.theclassyissue.com».

I SUOI MUST

-«Dopo un lungo viaggio mi rimetto in sesto con un facial idratante e un massaggio corpo. Alla Shiseido Spa dell’Hotel Gallia di Milano ho provato Japanese jet lag therapy, una rivelazione».

-«Sono brava a struccarmi sempre e a idratare la pelle tutti i giorni, meno a proteggerla dal sole. In borsetta porto spesso un prodotto spray come Ibuki Quik Fix Mist di Shiseido, rinfresca, illumina, tonifica ed è come un profumo per la pelle del viso. Un toccasana».

IL BUON PROPOSITO PER IL 2017

«Non mangiare più le unghie».

I TREND BEAUTY CHE HA PROVATO

«Sopracciglia bold, beach waves, highlights tra i capelli, strobing, face contouring, gradient lips, ombré hair, lash extensions, top knot bun, boxer braids, hair extensions, undercut, hair tattoo».

LA SUA ICONA

«Adoro Rihanna, per la sua musica e per il suo stile. Ma J-Lo ha una pelle pazzesca, da fare invidia».

LA SUA AMBIZIONE

«Vorrei vincere dei Grammys e avere almeno due concerti sold out al Madison Square Garden di New York!»

