Eva Mendes, la donna che ci ha rubato Ryan

Eva Mendes, la donna più invidiata dello star system, perché Ryan Gosling la ama davvero, compie 43 anni. Chi potrà mai dimenticare il discorso toccante dell’attore quando in gennaio ha ricevuto un premio ai Golden Globes per La La Land: «Mentre io cantavo, ballavo e suonavo il piano – vivendo una delle esperienze più belle che abbia mai provato in un film – la mia signora (My lady, ndr) stava tirando su nostra figlia, era incinta della seconda e stava provando ad aiutare il fratello a combattere la sua battaglia contro il cancro. Se non si fosse fatta carico di tutto questo per permettermi questa esperienza, oggi di sicuro ci sarebbe qualcun altro qui. Tesoro, grazie. E alle mie figlie, Amada e Esmeralda: vi amo».

Eppure oltre a Ryan (che non è poco) Eva ha una vita e l’ha sempre avuta. Di origine cubana e nata a Miami ha iniziato come attrice, ha recitato in molti film e anche al fianco di Will Smith in Hitch, e modella, ha conquistato grandi brand di moda e beauty con la sua bellezza latina, e non solo. È nota la vicenda di quando si è concessa senza veli per la campagna di Calvin Klein Obsession, poi censurata in Usa, facendo molto discutere.

Da sempre attenta allo stile, ha una sua linea di abbigliamento dal mood vintage e ultra-femminile con nyandcompany ed è la creative director di una collezione make-up dal glamour hollywoodiano prezzi abbordabili e cruelty-free che si chiama, Circa. Adesso è diventata una mamma felice di due bambine, Esmeralda (3 anni) e Amada (quasi 1 anno), figlie dell’attore di La La Land, che tra l’altro, pare sia bravo a cambiare pannolini.

Eva è l’esempio della donna latino-americana che ha saputo adattare i vuoi valori tradizionali alla vita moderna e farne un successo. Vive a pochissimi metri dalla sua famiglia, che di recente ha subito un lutto, è morto il fratello 53enne Juan Carlos Mendes, e a questi Ryan ha dedicato la sua vittoria ai Golden Globes.

Eva si occupa personalmente delle bambine, si è presa una pausa da Hollywood per godersi la sua nuova famiglia e la sua relazione con Gos, che i due proteggono con extra privacy (si sono sposati in una cerimonia privata solo nel 2016). Il suo segreto per mantenere Ryan felice a casa? «Non indosso mai pantaloni della tuta», ha detto scherzando, «in America sono la causa N.1 di divorzio».

Una dichiarazione ironica presa male dagli americani, al punto da costringere il suo uomo a schierarsi per difenderla. Bella dritta Eva, se questo garantisce una vita con Ryan, perché non abolirli dal guardaroba!

Buon Compleanno bellezza!