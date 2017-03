Rebel Wilson, il ritorno di Fat Amy e delle Bellas

Correva l’anno 2012 quando Rebel Wilson, insieme ad Anna Kendrick e Brittany Snow, fondava la band The Barden Bellas per partecipare a una competizione di canto a cappella nella pellicola Pitch Perfect.

Il prossimo 22 dicembre ci intratterranno con il terzo film, diretto questa volta da Trish Sie e prodotto dall’attrice Elizabeth Banks, con balli scatenati e battute esilaranti.

Dove le avevamo lasciate? Una volta laureate, le Bellas partono per i campionati mondiali di canto a cappella a Copenaghen, insieme alla new entry Emily (Hailee Steinfeld) e si aggiudicano la vittoria. Del nuovo film si sa ancora ben poco, ma la Wilson è già stata paparazzata sul set nei panni del suo personaggio Fat Amy che, per una nuova competizione, interpreterà la voce soul di Amy Winehouse.

E già ci aspettiamo un grande entertainment, dopo i suoi “precedenti” sul grande schermo in Single ma non troppo, Grimsby, The Wedding Party, Tre uomini e una pecora e Notte al museo – il segreto del faraone.

Per ingannare l’attesa, e per augurarle tanti auguri per il suo trentaseiesimo compleanno, ecco una gallery dei suoi momenti più belli ed esilaranti. Happy birthday Bella(s)!