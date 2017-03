Ode a Luca Argentero

Nel post Oscar è difficile parlare di uomini da sogno senza pensare a Ryan Gosling. Ma la verità è che non c’è bisogno di andare fino in Canada per dare un volto al Principe Azzurro moderno: ci sarà un motivo se si dice “latin lover” e non “american lover”, giusto? Senza scomodare star straniere, in Italia l’uomo dei sogni del momento ha un nome e un cognome: Luca Argentero.

Sulla copertina di marzo di Style Magazine e la scorsa tra le pagine del settimanale Chi insieme alla compagna Cristina Marino (purtroppo sì, dopo la fine della storia con Myriam Catania si è di nuovo fidanzato), Luca Argentero, 37 anni, è uno dei migliori esempi dell’immenso potere che regala il fascino italiano agli uomini di talento. Per almeno cinque ragioni:

1. È uno dei pochi personaggi nati da un reality tv, “Il Grande Fratello”, e arrivati al cinema d’autore. Con riconoscimenti pubblici: nel 2007 ha vinto il Premio Diamanti al Cinema come miglior attore non protagonista per “Saturno contro” e nel 2009 il David di Donatello come miglior attore protagonista per “Diverso da chi?”.

2. Tra poco torna su piccolo e grande schermo. In tv sarà il protagonista della nuova fiction fantasy di Rai 1 “Sirene”, mentre dal 6 aprile è al cinema con il film noir di Claudio Amendola “Il permesso – 48 ore fuori”, in cui interpreta un carcerato accecato dalla rabbia e dalla frustrazione (già promosso dalla critica!). Inoltre è appena rientrato dall’Armenia dove ha girato alcune riprese del film “Hotel Gagarin”, commedia brillante dell’esordiente Simone Spada.

3. Ha lavorato per Hollywood, ma preferisce l’Italia. Nel film “Mangia, prega, ama” recita nel ruolo di Giovanni accanto a Julia Roberts, ma nell’intervista di copertina a Style Magazine ha spiegato che per lavorare di nuovo con Hollywood dovrebbe andare là e investire in parti da caratterista “tipo il dottor Rodriguez in Grey’s Anatomy 12“, belle occasioni ma “perché rinunciare a progetti più importanti a casa tua?”.

4. Ha mostrato tutto il fascino della divisa con il suo ruolo di debutto in televisione: Marco Tosi nella serie tv “Carabinieri”, che ha interpretato dalla quarta alla sesta stagione, dal 2005 al 2007.

5. Quando ha tolto la divisa si è scoperto un uomo dal fascino ancora più potente. Con una camicia bianca e un pantalone nero, è l’uomo dall’eleganza casual che si fa notare proprio per il suo understatement. Lo stesso uomo per cui è pensata la fragranza che ha in mano in queste foto postate su Instagram: Armani Code Colonia, una colonia fresca e sofisticata – a base di agrumi, salvia, fiori d’arancio, fava tonka ed eliotropio – che dà un’identità olfattiva allo stile e all’eleganza di Armani.