Oscar 2017: Viola Davies e le regole della vittoria perfetta

In Italia è nota soprattutto come Annalise Keating, grintosissimo avvocato protagonista della serie tv ispirata ai legal thriller Le regole del delitto perfetto. Un ruolo per cui si è già aggiudicata la vittoria di due Screen Actors Guild Awards, un NAACP Image Award, un People’s Choice Award e soprattutto, nel settembre 2015, un Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, divenendo la prima donna di colore a essere insignita di tale riconoscimento.

Reduce dalla vittoria ai Golden Globes, Viola Davies, 51 anni, nell’89esima notte degli Oscar, si è aggiudicata anche il massimo riconoscimento come “Migliore Attrice Non protagonista” per il suo ruolo in Fences, (Barriere) il film diretto e interpretato da Denzel Washington, adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale di August Wilson, premio Pulitzer, in cui la Davies aveva già recitato nel 2015, aggiudicandosi il Tony Award.

L’ambita statuetta ne fa la prima attrice di colore a essersi conquistata, nel corso della carriera, i tre cosiddetti premi dell’incoronazione: l’Oscar, l’Emmy e il Tony Awards. La Davies entra così a far parte di una schiera di attori leggendari, quali Jessica Lange, Helen Mirren, Al Pacino e Ingrid Bergman, da cui sono ancora escluse grandi star hollywoodiane come, ad esempio, Meryl Streep!

«La gente mi chiede sempre, “Che tipo di storie vuoi raccontare, Viola?” E io rispondo: le storie delle persone comuni che sognavano grandi cose e non hanno visto quei sogni andare a buon fine», ha detto Viola Davis nel suo discorso di premiazione. «Le storie di persone che si sono innamorate e hanno perso. Sono diventata un’artista, grazie a Dio ci sono riuscita. Perché rappresentiamo l’unica professione che celebra ciò che significa “vivere una vita” ».

Viola Davis non è stata però l’unica attrice di colore a ottenere gloria e riconoscimenti all’89esima serata degli Oscar. La cerimonia del 2017 sarà ricordata nella storia per essere stata quella con il più alto numero di nomination assegnate a star afroamericane (ben sei). Oltre alla Davis, l’Oscar è andato a Mahershala Ali (che è anche il primo musulmano a vincere l’Oscar), come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Moonlight e a Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney, rispettivamente per il Miglior Film e per la Miglior sceneggiatura con Moonlight.

Un’edizione storica che fa seguito alla recente “rivoluzione” avvenuta all’interno dell’Academy. A seguito della polemica #OscarsSoWhite, che dipingeva l”Accademia come particolarmente incline a “preferire” attori bianchi per le candidature ai premi, nel mese di gennaio 2016, il presidente Cheryl Boone Isaac si è fatto promotore di una campagna che ha consotto alla modificazione degli assetti di voto. L’Accademia ha pertanto invitato un numero record di nuovi partecipanti che si estende adesso a 683 professionisti dell’industria cinematografica provenienti da 59 Paesi, di cui il 46% è composto da donne e il 41% da persone di colore.