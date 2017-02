Casey Affleck, da oggi non sei più (solo) il fratello di Ben

Che Casey Affleck vincesse l’Oscar come miglior attore protagonista per Manchester by the Sea un po’ ce lo aspettavamo. Ma quando il suo nome è stato pronunciato da Brie Larson, vincitrice della scorsa edizione come best actress, tutto è stato reale: il fratello minore e introverso di Ben Affleck, ha ottenuto ben più di una statuetta: “la rivincita del fratelli di”.

Certo è che con Ben, di tre anni più grande e molto più estroverso e mediatico, la rivalità non c’è mai stata; sono solo opposti nel carattere. A dimostrarlo è stato non solo il discorso di Casey con in mano la sudata (e meritata) statuetta al regista Kenneth Lonergan e al co-produttore Matt Damon «Sono fiero e sbalordito», ma anche il ringraziamento alla famiglia e in particolare al (commosso) fratello: «Grazie Ben. Ti voglio bene».

Che poi, Oscar o non Oscar, ammettiamolo.. Casey è anche più hot di Ben, con quella barba incolta, i capelli un po’ arruffati, l’aria stropicciata e l’allure da divo di Hollywood, impeccabile nel suo completo super posh griffato Louis Vuitton.

Perché da oggi, caro Affleck junior, basta essere un outsider: sei una star a tutti gli effetti!