Le frasi più belle di Charlotte York

Sex and the City 3 si farà. Parola di Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, che nelle ultime interviste dà quasi per sicuro il ritorno delle quattro ragazze di New York che ci hanno cambiato la visione sull’amore e sul sesso, anche grazie alla loro (dis)avventure emotive.

E se si parla di amore, quello vero, viene subito in mente Charlotte York, la brunetta bon ton del gruppo di amiche, interpretata da Kristin Davis. Lei è l’esatto opposto di Samantha Jones: crede ancora nell’importanza del romanticismo (anche se ammette che al giorno d’oggi ne siamo un po’ troppo a digiuno) e nell’uomo-principe azzurro che la salverà. Il suo sogno è stato realizzato, grazie al secondo marito Harry Goldenblatt e alle sue due bambine Lily e Rose che la fanno “impazzire”.

Ma prima di diventare una moglie-madre perfetta, anche Charlotte ha avuto i suoi momenti di disillusione.. dopotutto è umana anche lei e ha avuto pessimi incontri ravvicinati con pessimi uomini. Il suo problema principale, infatti, era di non riuscire a rompere dei tabù sessuali che le sua amiche, soprattutto Sam, riuscivano a fare.

Parafrasando Charlotte: «anche dalla relazione peggiore si impara qualcosa». Ecco cosa ci ha insegnato Charlotte. In 20 citazioni, da sfogliare nella gallery.