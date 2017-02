Kurt Cobain, 50 anni e saresti ancora un gran figo

Capita che nel mondo della musica alcune leggende non muoiano mai. E capita anche che le opere di queste leggende diventino, generazione dopo generazione, l’inno dei giovani. Uno di questi è Kurt Cobain, scomparso il 5 aprile 1994 ed entrato nella mitologia musicale del Club 27.

Capita anche che molte di queste leggende abbiano in comune tre cose: un talento che sfiora la genialità, la faccia da angelo e una personalità tanto fragile quanto tormentata. Tutto questo era Cobain, il frontman dei Nirvana che per primo ha messo nero su bianco i disagi giovanili in una chiave, all’epoca, del tutto innovativa: il grunge, un nuovo modo di intendere il rock.

«Punk significa libertà musicale. È dire, fare e suonare ciò che ti pare. Sul dizionario Webster, ‘nirvana’ significa libertà dal dolore, dalla sofferenza del mondo esterno: è quanto di più vicino alla mia definizione del punk rock» (K.Cobain).

Così il poeta maledetto del rock, dalla voce graffiata e dallo stile trasandato – considerato ancora oggi il look nineties per eccellenza - il 20 febbraio avrebbe compiuto 50 anni. E non possiamo fare a meno di chiederci come sarebbe oggi l’icona scomparsa 23 anni fa, definita dalla madre Wendy O’Connor-Cobain «un talento in eterna collisione con il mondo».

Tutto il mondo ha conosciuto meglio Kurt nel 2015, grazie alla volontà di sua figlia Frances Bean, che si è avvalsa dell’aiuto del regista Brette Morgen per ripercorrere la vita e i sentimenti più privati del musicista, attraverso il film-documentario Montage of Heck (letteralmente «montaggio del cavolo», come il nome del demo dove Kurt custodiva i suoi brani inediti prima del 1988). Qui la rabbia, il disagio, l’insicurezza, la depressione causata anche da un successo a cui non era pronto, la gioia della paternità e la dipendenza da droghe vengono a galla, proprio perché il regista ha avuto libero accesso agli archivi più privati e inediti della rockstar, dalla sua infanzia al giorno del suicidio.

Per l’anniversario della sua nascita, eBay mette all’asta la sua chitarra (potete accedere alla vendita fino al 26 febbraio a questo link >>), attualmente in possesso del collezionista Nate Fasold: una Hagstrom Blue Sparkle Deluxe acquistata da Kurt nel 1992 e donata dopo la sua morte da Courtney Love a un amico della coppia. Anche i canali tv Sky (canale 118) e VH1 gli renderanno omaggio per tutta la giornata di lunedì 20 febbraio.

Noi Kurt invece lo vogliamo ricordare così, con una gallery fotografica che ripercorre i momenti più belli della sua genialità tormentata, che ancora oggi ispira intere generazioni di ragazzi, con i testi nudi e crudi delle sue canzoni, da Litium a Smell like Teen Spirit. Perché oggi Kurt sarebbe entrato nel club dei cinquantenni e, per quanto triste da dire, tra i cinquantenni più iconici e fighi di sempre.