Dal surf al float fit: impariamo da Leonardo Fioravanti

Galleggiare è il nuovo allenarsi. Gli sport del momento si fanno in acqua, o meglio sopra l’acqua: dal Woga, lo yoga in acqua, al Sup, che utilizza la tavola da surf in piscina per rinforzare i muscoli, fino al Float Fit, che prevede di fare diversi tipi di esercizi, più o meno aerobici, sopra il materassino Aquabase (scopri i trend fitness del 2017).

Lo sforzo di base che li accomuna è cercare di stare in equilibrio sull’acqua come su una tavola da surf, allenando così tutto il corpo. I vantaggi sono ben riassunti nel fisico statuario della stella del surf italiano Leonardo Fioravanti (forse lo avete già visto nel programma tv di Fazio “Che fuori tempo che fa”) ed è a lui che abbiamo chiesto come rendere al meglio in questi sport, a partire dalle sue abitudini in acqua, in palestra, ma anche a tavola.

Classe 1997, Leonardo Fioravanti è stato il primo italiano a diventare campione del mondo Under 18 a Oceanside, California, e sarà il primo surfista italiano a competere nella WSL (World Surf League). In attesa di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha raccontato la sua storia nel documentario “Ride to the Roots” (su Red Bull TV dal 9 marzo). A noi invece ha svelato alcune sue buone abitudini per tenersi in forma.











Quali parti del corpo faticano di più a stare in equilibrio sull’acqua?

“Sicuramente le spalle, che a forza di remare sulla tavola dopo diverse ore possono iniziare a fare male. Secondo me però questi sport non sono proibitivi per nessuno e si può iniziare a qualsiasi età: chiunque può surfare, spesso in acqua vedi anziani di 70 anni che ancora se la cavano.”

Oltre al surf, qual è il suo allenamento giornaliero?

“Faccio degli allenamenti in palestra orientati al surf, un allenamento particolare che si chiama Ginastica Natural (workout a corpo libero che coinvolge tutti i muscoli, ndr), bicicletta statica per il cardio e anche un po’ di Crossfit senza usare troppi pesi.”

La dieta del surfista: che cosa mangia (ed evita) per stare in forma?

“Oggi i surfisti sono tutti atleti professionisti, quindi bisogna fare attenzione al cibo. Io ho la fortuna di viaggiare spesso con mia mamma che mi cucina sempre in modo sano: mangio spesso pasta senza glutine, semi di chia, pesce, quinoa, tanta frutta e centrifughe. Certo, se sono al ristorante mangio qualsiasi cosa, però cerco di fare attenzione.”

Come inizia la giornata?

“La mattina mangio spesso il porridge con fragole, banana e mirtilli.”

E prima di una gara?

“Cerco di tenermi più leggero possibile: pesce o carne bianca e spesso la mattina, 2 ore prima di entrare in acqua, mi faccio un piatto di pasta in bianco, meglio senza glutine, con un po’ d’olio per avere una ricarica di energia ma senza appesantirmi.”

Troppo giovane per pensare a proteggere pelle e capelli dall’acqua salata del mare?

“No! So che proteggere la pelle, soprattuto del viso, è molto importante stando così tante ore in acqua. Se devo scegliere un prodotto direi la linea di solari Suncare di Shiseido, perché funziona anche sulla pelle bagnata o sudata. Ai capelli invece sinceramente non ho ancora mai pensato.”