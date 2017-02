Beyoncé incinta, sexy e inarrestabile party girl

Una vera regina Beyoncé, di quelle che non si congedano mai dal loro pubblico. Dopo i Grammy Awards la star trentacinquenne, in attesa di due gemelli, avrebbe potuto ritirarsi con Jay Z, indossare un comodo pigiama e tirare su le gambe. Invece, ha continuato la festa a casa della sorella minore, Solange, dove si è incontrata anche con Kelly Rowland, l’altro membro dei Destiny’s Child.

Bellissima, in una abito bianco super rivelatore, ha messo in mostra tutta la procacità da donna in dolce attesa. Forse curve così non le avrà mai più Queen Bee, a meno che non abbia in programma per il futuro altri due gemelli. Allora perché non approfittare dei benefici della gravidanza per mostrarsi più sexy che mai?

Come biasimarla. Chi i figli li ha già avuti, e ha provato la magia di poter entrare in un reggiseno di quattro taglie più grandi del solito, sa che di questi momenti bisogna fare tesoro.

Perché è un attimo, e nel post-allattamento ci si ritrova, invece, a desiderare un trattamento per l’aumento del seno!

Ma Beyoncé ha deciso di lasciare ai posteri il ricordo della versione di sé come maggiorata, pubblicando sul suo profilo Instagram le foto di un party privato che la ritraggono felice e soddisfatta a godersi le sue forme più che audaci. Per la gioia dei fans.