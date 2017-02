Tina Kunakey, la modella fidanzata di Vincent Cassel

L’avete vista sul palco del Festival di Sanremo e magari alcune di voi si sono anche chieste chi fosse questa modella dai bellissimi capelli afro. Si chiama Tina Kunakey Di Vita ed è la fidanzata di Vincent Cassel.

Le più gossippare sapranno anche che la love story va avanti già dall’estate scorsa, dopo un agosto romantico trascorso a Ibiza e documentato con foto su Instagram sia sul profilo di lei sia su quello di lui.

Insomma, hai capito il Vincent? Quarantanove anni e quel sex appeal che piace sempre. Non bellissimo, ma affascinante sì. Ex marito di Monica Bellucci (e dici poco?) e adesso fidanzato di Tina, 19, anni, ovvero 31 anni in meno di lui. Ma come ha detto lei all’Ariston: «Non si sceglie di chi innamorarsi se no non sarebbe amore». E, guarda caso, ha scelto come brano preferito Non ho l’età di Gigliola Cinquetti.

Tina è nata a Tolosa, ha origini italiane da parte di madre (siciliana) e togolosi da parte di padre. Attualmente vive a Londra e fa la modella per IMG Models. È alta un metro e 76 e da quello che abbiamo potuto constatare su Instagram, ha un corpo mozzafiato, di quelli che solo chi ha la fortuna di avere sangue africano che scorre nelle vene, può permettersi di sfoggiare. Il lato b delle brasiliane, questa volta, non regge il confronto.

Così, se prima era buona parte della popolazione maschile ad invidiare Vincent Cassel per essere il marito di Monica Bellucci, ora siamo noi donne a essere gelose di Tina per aver conquistato il bel Vincent. Il 2016 è stato l’anno dei capelli ricci, nella beauty non abbiamo fatto altro che parlare di questo trend e dell’uscita (finalmente) di prodotti ad hoc. E Tina Kunakey conferma la regola, anche per il 2017.