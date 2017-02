Paola Turci: la più hot a Sanremo

«Non ti trucchi e sei più bella. Le mani stanche e sei più bella. Con le ginocchia sotto il mento fuori piove a dirotto qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Soprappensiero tutto si ferma ti vesti in fretta e sei più bella». Canta così la canzone Fatti bella per te di Paola Turci, che si è classificata al quinto posto, dopo il vincitore Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Michele Bravi.

Per noi però, la grintosa Paola, si aggiudica il primo posto della sensualità, perché – va ammesso – era la più hot. Complici i tuxedi bianchi o neri, semplicissimi nell’ensemble ma super sexy grazie a reggiseni in vista, mani e piedi in coordinato nei colori rock del nero-prugna, e gioielli bling-bling che l’hanno resa ancora più raggiante. Che dire del makeover: semplicissimo, quasi assente: un leggero sculpting, sopracciglia pettinate verso l’alto, una linea sottilissima di matita nera intorno agli occhi e labbra nude. Il tutto reso rock da capelli lievemente arruffati, effetto “day after”.

Io, personalmente, ho sempre avuto un debole per la Turci. Complice la sua hit del 2002 Fuck You, che cantava insieme a J-Ax ai tempi degli Articolo 31 e che era diventata un tormentone tra noi, attuali Millennials. Quando l’ho vista, sera dopo sera, tuxedo dopo tuxedo, sul palco dell’Ariston mi sono detta: lei sì che ha stile; con i suoi look super posh, i gioeilli ben calibrati, la manicure in abbinato alla pedicure, è più bella che mai.

E soprattutto è un esempio di stile per tutte noi, di tutte le età, perché non solo ci incoraggia a farci belle per noi stesse (e non solo per gli altri), ma anche a capire un concetto di moda e bellezza: less is more!